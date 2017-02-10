В Красноярске объявили режим «чёрного неба»

С 9 февраля на территории города ввели режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) первой степени опасности.

До 13 февраля в городе ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, сообщает ТВК со ссылкой на федеральную службу по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Именно на эти несколько дней и вводится режим «черного неба».

По закону, при получении прогнозов НМУ предприятия обязаны уменьшить выбросы вредных веществ в воздух.

В минувшие выходные многие горожане жаловались, что город вновь окутала дымка. Специалисты «КрасЭкоФронта» сделали забор воздуха на наличие металлов. Минприроды Красноярского края намерено нынче модернизировать краевую систему наблюдения. Это позволит увеличить спектр определяемых веществ в воздухе.

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