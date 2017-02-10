22-летняя блондинка убила 100 боевиков ИГИЛ

Запрещенная в РФ группировка «Исламское государство» объявила награду в один миллион долларов за голову студентки из Дании Джоанны Палани. Двадцатидвухлетняя девушка принимала участие в борьбе против ИГИЛ на стороне курдского сопротивления, пишет Mirror.

Палани родилась в 1993 году в лагере беженцев ООН в иракском Рамади, куда ее семья переехала из Ирана после Исламской революции. В середине 1990-х семья отправилась в Данию. Там Джоанна окончила школу, поступила в колледж, а также увлеклась спортом и стрельбой.

Девушка приехала в Сирию воевать против правительственной армии в 2011 году, однако позже стала бороться с террористами ИГИЛ. Палани приняла активное участие в защите от боевиков города Кобани.

Благодаря отличным показателям в стрельбе вчерашняя студентка стала снайпером. Как призналась сама Палани, она застрелила около 100 экстремистов.

Девушка была арестована, когда вернулась в Данию, поскольку страна запрещает своим гражданам участвовать в военных конфликтах. Палани находилась в заключении на протяжении нескольких недель и вышла на свободу только в канун Рождества.

Фото: Joanna Palani / Instagram