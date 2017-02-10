Абаканцев научат выращивать ранний картофель

10.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Сегодня в Хакасском госуниверситете ученые расскажут о новой технологии выращивания картофеля.

 

Встреча пройдет в рамках цикла открытых лекций «За страницами вузовского учебника».

  - Исследования проводились без значительных отклонений от традиционной технологии выращивания столового картофеля. Мы адаптировали типовую методику к местным климатическим условиям. Основная цель исследования – получить ранний урожай картофеля уже к середине июля, - рассказывает  лектор, кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий кафедрой агрономии ХГУ Алексей Кадычегов.

 Технология уже прошла проверку на кафедре агрономии сельскохозяйственного института, сообщили в вузе.  Лекция пройдет 10 февраля в 17.30 в электронном читальном зале № 1, ауд. 114, корпус №1, пр. Ленина, 90.

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