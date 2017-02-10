Американские солдаты шагают по Латвии: на востоке страны прошли учения НАТО

10.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Около 160 латвийских и американских военнослужащих приняли участие в учениях на востоке Латвии. В ходе марш-броска военные преодолели 50 км и остановились в городке Резекне, который находится примерно в 40 км от границы с Россией.
 

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