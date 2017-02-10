Александр Логинов: Если Фуркад меня подтолкнул, то пусть это останется на его совести

10.02.2017 Автор: Рубрика: Спорт Отзывов нет »

Александр Логинов: Если Фуркад меня подтолкнул, то пусть это останется на его совести

Биатлонист сборной России Александр Логинов поделился эмоциями после окончания смешанной эстафеты на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене.

Напомним, сегодня команда из РФ завоевала бронзовые медали. Золото досталось команде Германии, а серебро – представителям Франции.

«Сложно сказать, что произошло на передаче эстафеты, надо будет посмотреть повтор, потому что все случилось очень быстро. Ну, упал и упал. Если Фуркад меня подтолкнул, то пусть это останется на его совести. Я не обращаю на это внимания. Моя работа – бегать и давать результат.

На втором круге надо было сокращать отставание, поэтому прибавил, но немного не справился с темпом, что и помешало чисто отработать на втором рубеже. В принципе я своей гонкой доволен», – сказал Логинов.

Российскую команду представляли Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Александр Логинов и Антон Шипулин.

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