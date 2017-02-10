Биатлон Фуркад толкнул Логинова смотреть видео: новый хэштег #Фуркадсвинья «рвет» соцсети

Биатлон Фуркад толкнул Логинова смотреть видео: Сегодня в Хохфильцене в рамках ЧМ состоялась смешанная эстафета, которая закончилась едва не грандиозным скандалом между сборными России и Франции. Дело в том, что французский спортсмен, принимая эстафету, вероятно умышленно толкнул или наступил на лыжню российского спортсмена Александра Логинова, который передавал эстафету Антону Шипулину.

Мартен Фуркад толкнул Александра Логинова и отобрал у России серебряную медаль. Никто не мог даже подумать, что турнир в Австрии с первого дня превратиться в личное противостояние Фуркада и Логинова. После финиша француз принес свои извинения. Фуркад сказал, что намерений навредить сопернику у него на тот момент не было.

Известный комментатор Дмитрий Губерниев не смог удержаться и назвал Фуркада в прямом эфире «свиньей». СБР не будет подавать протест. Свой уход с цветочной церемонии Мартен Фуркад объяснил тем, что «россияне не пожали мне руку». Александр Логинов сказал, что пусть это останется на совести Мартена Фуркада. Российский спортсмен не держит зла на француза.

Момент умышленной работы Мартена Фуркада против Саши Логинова!!!Оцените эпизод!!Жду комментарии!! Видео опубликовано Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry) Фев 9 2017 в 7:42 PST https://youtu.be/CUWPKsqKOCI

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