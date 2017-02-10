Директор "Ленкома" прокомментировал инцидент с его машиной на тротуаре

Директор театра "Ленком" Марк Варшавер прокомментировал инцидент с автомобилем, в котором он ехал по тротуару в Москве. Деятель культуры признал, что стал участником эпизода, снятого на камеру мобильного телефона, но отверг обвинения в нарушении правил дорожного движения.

По словам Варшавера, которого цитирует ТАСС, его машина Toyota Land Cruiser подъехала к служебному входу театра для разгрузки изданных к юбилейному вечеру буклетов. После завершения этой процедуры Варшавер, по его словам, занял пассажирское место, и автомобиль начал выезжать за территорию "Ленкома". Однако на пути внедорожника неожиданно встал молодой человек, производивший съемку.

"Я ему сказал: "Пожалуйста, освободите дорогу". Молодой человек в ответ: "Нет, я буду снимать". Я ему сказал, что вероятно, ты больной мальчик, раз преграждаешь путь и не даешь возможности проехать", - цитирует агентство Варшавера.

Отметим, что на записи хорошо слышно, как руководитель театра называет снимавшего пешехода "сопляком".

"Наверное, на несколько минут можно остановиться, чтобы разгрузить коробки, тут я не вижу нарушения. Если бы машина стояла часами и ждала, пока выйдет господин и посадит свое тело в машину - это одно дело. А когда идет разгрузка, и человек выходит и садится, чтобы уехать - это другое", - заявил Варшавер.

При этом, он убежден, что съемка, которую вел молодой человек, - "вмешательство в личную жизнь, он не имел права снимать машину, а номера на ней стоят уже 24 года".

Напомним, как уже сообщала "РГ", полиция начала проверку инцидента, запись которого появилась в Сети. При этом по факту данного нарушения ПДД в органы внутренних дел заявлений не поступало, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

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