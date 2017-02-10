ГИБДД начала проверку из-за видео езды машины по тротуару в центре Москве

В полиции начали проверку после появления в интернете видео​, на котором водитель автомобиля Toyota с номерами «АМР» пытается проехать по тротуару на ул. Малая Дмитровка. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД сообщает агентство «Москва».

«ГИБДД проводит проверку по факту размещенного в интернете видеоролика, на котором водитель автомобиля Toyota нарушает правила дорожного движения», — приводит слова собеседника агентство.

Как уточнили в Госавтоинспекции, «по результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством».

Ранее, 9 февраля, в сети появился видеоролик, на котором иномарка с номерами «АМР» едет по пешеходной зоне. Запись происходившего вел пешеход, который встал на пути автомобиля, при этом пассажир машины оскорблял снимавшего и требовал пропустить автомобиль.

Как пишет ТАСС, выяснилось, что этим пассажиром являлся директор театра «Ленком» Марк Варшавер. Как рассказал Варшавер агентству, его машина «подъехала к служебному входу театра, чтобы разгрузить буклеты, изданные к юбилейному вечеру». «Затем вышел я, и мы уже хотели уезжать, как в этот момент молодой человек 17–18 лет, не представившись, начал производить съемку с телефона, не давая машине проехать», — рассказал директор театра.

По его словам, позже он попросил молодого человека пропустить автомобиль, однако на это его оппонент заявил, что будет продолжать снимать, и достал второй телефон.

Однако, как отметил Варшавер, по его мнению, возможно, его действия были не совсем правильными. «Наверное, на несколько минут можно остановиться, чтобы разгрузить коробки, тут я не вижу нарушения», — также сообщил директор «Ленкома», добавив, что, «если бы машина стояла часами и ждала, пока выйдет господин и посадит свое тело в машину, — это одно дело, а когда идет разгрузка и человек выходит и садится, чтобы уехать, — это другое».

Действия молодого человека, который производил съемку, Варшавер назвал «вмешательством» в его личную жизнь. «Он не имел права снимать машину, а номера на ней стоят уже 24 года», — рассказал директор театра. Однако в суд собеседник ТАСС, по его словам, «ничего» подавать «не будет». «У меня много дел. <...> На мне 400 работников театра, надо работой заниматься, помогать театру, а не заниматься кляузами», — объяснил он.

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