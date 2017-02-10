Горим и показываем. Изнасилованная студентка беременна 09.02.2017 НТВ

Изнасилованная студентка беременна?

Говорим и показываем от 09.02.2017 смотреть онлайн

Сегодня в выпуске, отмечает сайт rsute.ru. Студентка Ирина Сычёва, которую изнасиловали в туалете ночного клуба, снова шокировала родителей. После сурового приговора насильникам их жертва влюбилась, отреклась от отца и сбежала из дома. Знает ли студентка, кого на самом деле она выбрала себе в женихи? И неужели еще один парень после знакомства с Ириной Сычёвой надолго сядет в тюрьму?

«Говорим и показываем с Леонидом Закашанским» — ежедневное информационное ток-шоу с элементами специального расследования, которое можно увидеть по будням в 18:00 на канале НТВ.

В эфире ток-шоу «Говорим и показываем» окажутся самые обсуждаемые новости страны. Гости студии будут не только дискутировать о событиях, но и наслаждаться просмотром эксклюзивных видеоматериалов по теме.

Леонид Закошанский. По знаку Зодиака — Лев, по образованию — юрист. С детства увлекался восточными единоборствами, профессионально занимался танцами, экстремальными видами спорта. С 2001 года выступал в экстрим-шоу «Urbans», параллельно работал в ресторанном и клубном бизнесе. C 2003 года — лицо телеканала «Муз-ТВ», ведущий нескольких программ. Создатель и ведущий авторской программы «Next Celebrities» на радио. Принимал участие в организации и был ведущим многих крупных мероприятий. Продюсер и ведущий юмористического «2fresh Show». Один из авторов пародийной программы «ЧП. Юмор» на канале НТВ. С ноября 2007 года — ведущий программы «Ты не поверишь!», также был ведущим программы «Давайте мириться!», с августа 2011 года — ведущий ток-шоу «Говорим и показываем» на канале НТВ.

В студии шоу-программы Говорим и показываем руководит Леонид Закoшанский 09.02.2017 последний сегодняшний выпуск-эфир. В этой передаче не только говорят, но еще и, что самое главное, показывают. Темой для обсуждения становятся только самые интересные и самые провокационные события, которые произошли совсем недавно и могут быть интересны широкому кругу зрителей. В студию приглашаются непосредственные участники этих нашумевших событий, а также очевидцы, которые могут дат свои комментарии. Получается своеобразное информационное ток-шоу с элементами детального специального расследования. Часто участниками программы становятся известные люди, звезды кино и шоу-бизнеса, популярные артисты и спортсмены. Ведущий: Леонид Закoшанский.

Горим и показываем. Изнасилованная студентка беременна 09.02.2017 НТВ

В студии шоу-программы Говорим и показываем руководит Леонид Закoшанский 09.02.2017 последний сегодняшний выпуск-эфир, отмечает издание rsute.ru. В этой передаче не только говорят, но еще и, что самое главное, показывают. Темой для обсуждения становятся только самые интересные и самые провокационные события, которые произошли совсем недавно и могут быть интересны широкому кругу зрителей. В студию приглашаются непосредственные участники этих нашумевших событий, а также очевидцы, которые могут дат свои комментарии. Получается своеобразное информационное ток-шоу с элементами детального специального расследования. Часто участниками программы становятся известные люди, звезды кино и шоу-бизнеса, популярные артисты и спортсмены. Ведущий: Леонид Закoшанский.

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