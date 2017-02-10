Мосийчук: «Я знаю, кто убил «Моторолу». Кто убил «Гиви» – не знаю»

Депутат утверждает, что за ликвидацией Арсена Павлова стоят украинцы.

Народный депутат Украины Игорь Мосийчук признался, что знает, кто в октябре прошлого года взорвал Арсена Павлова известного также как "Моторла". Об этом он заявил в эфире "5 канала".

- Я знаю и твердо убежден и знаю даже лиц, которые этому способствовали, кто ликвидировал "Моторолу". Это никакая не Российская Федерация – это сделали украинцы. И украинцы пройдут за каждым. Давайте прекратим быть нацией "терпил", которая постоянно говорит, что это ФСБ, что это их внутренние разборки – это наши их ликвидируют. Не могу говорить о Гиви, по Мотороле говорю точно, - заявил Мосийчук.

Взрыв в кабинете Гиви, по данным агентства "ДАН", прогремел между 6:10 утра и 6:30 в среду, 8 февраля. Затем начался пожар. Сейчас есть две версии причины взрыва: выстрел из РПГ (ручной противотанковый гранатомет) или в помещение попал снаряд, выпущенный из реактивного пехотного огнемета (РПО) "Шмель".

Похоронят Гиви в пятницу, 10 февраля. В "республике" объявили трехдневный траур.

36-летнего Михаила Толстого многие знают как командира подразделения "Сомали". В 2014 году принимал участие в боях за Иловайск, а позже в донецком аэропорту. Информация о покушениях на жизнь "Гиви" в прессе появлялся не единожды. В мае 2015 года был поврежден его автомобиль. В апреле 2016 года также писали, что произошел подрыв машины "Гиви". В начале февраля он был ранен во время боев за Авдеевку. В последние дни практически не показывался на людях, поговаривали, что опасался покушения на свою жизнь.

Заказные убийства главарей "ЛНР" и "ДНР" начались в зоне конфликта меньше чем через год после начала АТО. До сегодня ни одно из покушений не раскрыто.

Технология убийства в условиях войны предсказуема - взрыв. Последний снаряд прилетел 8 февраля в окно Михаила Толстых - он же "Гиви". Взрыв был в "кабинете", из которого Гиви практически не выходил - говорят, боялся погибнуть точно также, как и его товарищ "Моторола" - Арсен Павлов, которого подорвали в лифте.