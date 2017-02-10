Причиной взрыва на АЭС во Франции могло стать короткое замыкание

В префектуре департамента Манш, на территории которого расположена АЭС «Фламанвиль», где сегодня прогремел взрыв, сообщили, что причиной инцидента стала техническая неполадка.

: «Причиной взрыва была значительная техническая неполадка. В ближайшее время компания-оператор Electricite de France должна сообщить подробности».

Представитель префектуры также сообщил, что в целях предосторожности приостановлена работа одного из двух действующих энергоблоков. При этом он подчеркнул, что инцидент произошел в неядерной зоне АЭС, на стройплощадке и какой-либо риск заражения «полностью исключен», передает ТАСС.

В то же время источник РИА Новости в префектуре сказал, что, по предварительным данным, взрыв произошел в результате короткого замыкания.

В свою очередь французская энергетическая корпорация Electricite de France сообщила, что к взрыву на АЭС привело возгорание в машинном зале первого энергоблока.

Представитель Electricite de France: «Сегодня в 9:40 (11:40 по Москве) возгорание, которое привело к взрыву, произошло в машинном зале в первом энергоблоке АЭС „Фламанвиль“, не в ядерной зоне».

Представитель компании добавил, что возгорание на месте ЧП потушено, передает РИА Новости. В корпорации утверждают, что угрозы для окружающей среды нет.

Ранее сообщалось, что взрыв на АЭС «Фламавиль» произошел на стройплощадке, где возводится новый реактор атомной электростанции. В настоящий момент на месте работают сотрудники пожарно-спасательной службы, огонь ликвидирован. В результате случившегося пострадали пять человек. Все они отравились угарным газом из-за возникшего после взрыва пожара.