В Москве полиция проверит видео, где Toyota с номерами АМР едет по тротуару

10.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

В Москве полиция проверит видео, где Toyota с номерами АМР едет по тротуару

Столичное управление ГИБДД проверяет видео, где запечатлён автомобиль Toyota Land Cruiser с номерами серии АМР, который пытается проехать по тротуару в объезд пробки в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

По данным СМИ, за рулём автомобиля со спецномерами, фигурирующего на видео, находился директор московского театра "Ленком" Марк Варшавер. Выложивший видео в сеть мужчина утверждает, что водитель Toyota напал на него.

"Столичное управление ГИБДД проводит проверку по факту размещённой в сети интернет видеозаписи, где водитель автомобиля Toyota нарушает правила дорожного движения", — сказал собеседник агентства.

По его словам, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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