YouTube видео: Биатлон Фуркад толкнул Логинова, Дмитрий Губерниев,‬‬ новый хэштег — Фуркад ты свинья

Биатлон Фуркад толкнул Логинова смотреть видео: Сегодня в Хохфильцене в рамках ЧМ состоялась смешанная эстафета, которая закончилась едва не грандиозным скандалом между сборными России и Франции, ставит в известность rsute.ru .

Дело в том, что французский спортсмен, принимая эстафету, вероятно умышленно толкнул или наступил на лыжню российского спортсмена Александра Логинова, который передавал эстафету Антону Шипулину.

Мартен Фуркад толкнул Александра Логинова и отобрал у России серебряную медаль. Никто не мог даже подумать, что турнир в Австрии с первого дня превратиться в личное противостояние Фуркада и Логинова. После финиша француз принес свои извинения. Фуркад сказал, что намерений навредить сопернику у него на тот момент не было.

Известный комментатор Дмитрий Губерниев не смог удержаться и назвал Фуркада в прямом эфире «свиньей». СБР не будет подавать протест. Свой уход с цветочной церемонии Мартен Фуркад объяснил тем, что «россияне не пожали мне руку». Александр Логинов сказал, что пусть это останется на совести Мартена Фуркада. Российский спортсмен не держит зла на француза.

Фуркад vs Логинов, Шипулин.Смешаная эстафета.ЧМ 2017

Отметим, что перед заключительным этапом Фуркад подтолкнул Александра Логинова, завершившего своей этап, а на финише закрыл коридор Антону Шипулину, сообщается на сайте rsute.ru .

Кроме того, французский биатлонист демонстративно покинул вторую ступеньку пьедестала почёта во время церемонии награждения, как только на третью ступень поднялась сборная России.

Правда, вскоре Фуркада заставили занять его место — это сделал президент IBU норвежец Андерс Бессеберг.

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