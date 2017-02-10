Боевой опыт «Адмирала Кузнецова» в Сирии войдет в учебники

На главной базе Северного флота, в Североморске, в четверг чествовали ударную группу боевых кораблей во главе с "Адмиралом Кузнецовым", которая накануне вернулась из Сирии. Моряки и летчики получили госнаграды за отвагу и мужество и — по флотской традиции — жареных поросят за успешный дальний поход. Уникальный боевой опыт, который получила российская авианосная эскадра в Средиземном море, уже — часть военной теории.

Первые мгновения встречи, улыбки радости и слезы на глазах, которых сегодня можно не стесняться. Своих мужей, отцов, сыновей они ждали все долгое время похода, следя за выпусками теленовостей, мысленно переживая с ними каждый день.

В дальний поход Анатолий Гудин, что служит в дивизионе движения на атомном крейсере "Петр Великий", уходил, когда его малышке Виктории была только неделя. За это время она стала старше на 4 месяца, а счастливые отец, кажется, не может поверить, что все это происходит с ним.

"У меня была только ее фотография при рождении, а тут уже сразу большая. Ну хоть старшая дочка помогала растить, пока меня не было", — говорит Анатолий Гудин, офицер боевой части номер 5.

Стальные силуэты боевых кораблей на рейде Североморска. Главная база флота чувствует своих героев. Торжественные построения на верхней палубе, над кораблями Андреевский флаг и морской гюйз. Главком флота с катера командующего приветствует экипажи: "Поздравляю вас с успешным выполнением поставленных задач!"

Они вернулись, выполнив задачи в дальней морской зоне, — уникальный опыт боевого применения авианосной группы.

Этот дальний поход корабельно-ударной группы уже точно войдет в российские учебники военно-морской истории стратегии и как успешный опыт взаимодействия с ВКС России, и как первый боевой опыт применения авиакрыла "Адмирала Кузнецова". 420 боевых вылетов, при этом 117 ночных, 1200 уничтоженных объектов инфраструктуры боевиков запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. 18 тысяч морских миль от дома и до дома. Честь и слава российского флота.

Поздравления, вручение государственных наград. От имени главкома по старой флотской традиции экипажам дарят жареных поросят. Торжественное построение в такой день – это всегда особенный момент, момент гордости за страну и за свой флот.

"Военно-патриотический дух личного состава группировки достоин самого высокого уважения. Личный состав готов выполнять любые поставленные боевые задачи", — говорит Владимир Королев, главнокомандующий Военно-морским флотом России.

Четыре месяца похода — не просто морская выучка и братство. Группировка флота показала всему миру боевые возможности российских кораблей. Была создана единая система противовоздушной обороны.

"Сейчас все то, что есть в головах наших летчиков, которые пришли, у наших командиров, капитанов, все это будет выложено на бумагу и все это пойдет в учебники, методические пособия", — сообщил Николай Евменов, командующий Северным флотом ВМФ России.

"Жизнь моряка принадлежит Отечеству", — вспоминали сегодня знаменитые слова адмирала Нахимова. Те, кто вернулся из дальнего похода, подтвердили это своей службой, своим подвигом, который они совершили, пронеся славу Андреевского военно-морского флага.