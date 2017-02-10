Дельфины в Новой Зеландии выбросились на берег из-за загрязнения моря, Н.Дроздов

10.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

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Телеведущий Николай Дроздов в разговоре с RT прокомментировал сообщения о том, что в Новой Зеландии более 400 дельфинов-гринд выбросились на берег.

По его мнению, причина заключается в масштабном загрязнении морей.

«Это всегда связано с загрязнением. Люди всё больше вредят экологии, в частности морской, поэтому такая реакция животных очевидна. Нужно просто бережнее относиться к природе, и тогда мы сможем избежать таких страшных последствий », - заявил Дроздов.

Ранее сообщалось , что более 400 черных дельфинов-гринд выбросились на берег Южного острова в Новой Зеландии .

Волонтёрам удалось спасти около 100 животных, остальные погибли.

В настоящее время спасатели пытаются вывести выживших млекопитающих из бухты в открытое море.

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