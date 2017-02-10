День, когда Владимир Путин ввел ответные санкций, может стать праздником патриотизма

Сделать 6 августа (дату, когда Россия ввела продовольственное эмбарго в ответ на западные санкции) Днем патриотизма — идея председателя комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова, который со своим предложением обратился к Министерству культуры. Там — достаточно оперативно отреагировали. Назвали инициативу "заслуживающей внимания". По крайней мере, на лентах информагентств появились именно такие цитаты со ссылкой на первого замминистра Владимира Аристархова. Нашлись те, кто поддержал безоговорочно. Например, Виталий Милонов вызвался праздновать на Алтае, со стейком из брянской говядины и крымским вином. А вот у обозревателя "Эха Москвы" Антона Ореха — другое мнение: "Будем обязаны квасить и жрать, чавкая, причмокивая и облизываясь". Как видно, отношение полярное.

Помнить об антисанкциях, которые дали толчок к росту, — идея бизнес-патриотов: закрепить 6 августа как День патриотизма. Именно 6 августа 2014 года президент подписал указ о специальных экономических мерах в целях обеспечения безопасности России: то, что потом назовут продовольственным или продуктовым эмбарго, антисанкциями, ответными мерами.

Инициативная группа предпринимателей разработала целый законопроект. Обозначила задачу праздника – "увековечить то проявление единства внутри страны, которое позволило ответить внутренним ростом на внешнее давление". С идеей выступила Ассоциация отечественных предпринимателей, она появилась на фоне санкций, чтобы общением и обучением поддерживать малый и средний бизнес.

Патриотизм – хорошо, но памятных дат – уже целый ряд, подчеркнули в Минкульте. Фактически в каждом сезоне. 23 февраля – День защитника отечества, 9 мая – День Победы, 12 июня – День России, 4 ноября – День народного единства. Праздники серьезные, с традициями. Не стоит забывать и о новых бюджетных расходах — например, если делать выходной день или собирать массовые мероприятия.

"Мы получили обращение от Шаманова в конце прошлого года о введении Дня патриотизма, — рассказал первого замминистра культуры Владимир Аристархов. — Мной было сказано, что интересная идея, но требует доработки и продумывания. С учетом того, что мы проработали и продумали. Что нам кажется как министерству, что патриотизм – это часть нормальной зрелой личности, воспитание его — общая важная задача. У нас в стране уже целый ряд праздников, который способствуют развитию патриотизма. Если вводим новый праздник, вносится в нормативные документы. Изучается финансовая составляющая. Если кто-то предлагает ввести дополнительный праздник, и об этом надо думать. Но главное то, что по существу введение дня патриотизма будет избыточным".

Среди депутатов – есть сторонники. Виталий Милонов, например, предложил подойти к идее не так официально, использовать как повод для раскрутки регионов – и меню составлять соответственно. "Это можно сделать самоокупаемым, не "осваивая" миллионы, привлечь спонсоров легко, — считает депутат Государственной думы. — Брянский стейк, краснодарское или крымское вино. Алтай, Чукотка – делать там мероприятия, и увидеть, что там есть жизнь".

С концепцией, похоже, придется поработать. В Кремле идею всерьез пока не рассматривают.

Признак ли политической синхронности или случайность, но в этом году Национальный день патриотизма появился в Соединенных Штатах. Один из первых указов Дональда Трампа – 20 января 2017-го считать именно таким днем предписано постфактум. Ранее Буш-младший и Обама объявляли Днем патриотизма трагическую дату терактов – 11 сентября. Речь идет именно о памятной дате, то есть статус присваивают разово – федеральные праздники утверждает Конгресс. И в ряде американских штатов есть свои, местные, Дни патриотов.

Бизнес-идея или праздник государственного масштаба? Авторы обещают довести концепцию до ума и продвигать дальше, писать президенту. А пока работать в деловых кругах. Все же идее нужна спонсорская поддержка.