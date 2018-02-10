Дима Билан заинтриговал поклонников съемками с Верой Брежневой

Певец нередко публикует в своем Инстаграме снимки с другими известными людьми шоу-бизнеса. Однако, в этот раз подписчики Билана были заинтригованы загадочным проектом, которым певец занимается с Верой Брежневой.

В официальном Instagram-аккаунте Димы Билана появилась фотография, на которой певец запечатлён с популярной певицей Верой Брежневой у себя дома. В описании к фото артист пояснил, что вместе с Верой они занимались съёмками какого-то засекреченного проекта, который создаётся для весьма любимого и уважаемого человека, имя которого он также не стал раскрывать. В комментариях среди подписчиков певца сразу же возникли многочисленные споры, так как фанаты старались отгадать, кому посвящаются секретные съёмки и почему в них задействована Вера Брежнева.

Также многие фанаты предположили, что проект предназначается для некой возлюбленной певца, если снимать видеоматериалы Билан решил у себя дома. Заметим, менее чем за 15 минут публикацию успели оценить 10 тысяч поклонников Димы Билана.



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







