Эль Баб: Россия и Турция вместе расследуют гибель турецких военных в Сирии

Гибель турецких военных в Сирии в результате непреднамеренного удара ВКС РФ будет расследована совместными усилиями Москвы и Анкары. Инцидент произошёл в провинции Алеппо в районе города Эль-Баб, где российские бомбардировщики выполняли боевые задачи по ликвидации террористов организации «Исламское государство»*. В связи с гибелью солдат переговоры провели начальники генштабов России и Турции, которые договорились о более тесной координации действий в Сирии. Свои соболезнования главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану выразил президент России Владимир Путин. RT собрал последние сведения о произошедшем.

Три турецких военнослужащих погибли и ещё 11 были ранены в результате непреднамеренного удара российских ВКС, нанесённого по объектам в городе Эль-Баб провинции Алеппо. Бомбардировщики, по сообщению Минобороны России, выполняли боевые задачи по уничтожению террористов «Исламского государства», когда случайно поразили здание, в котором укрывались турецкие военные.

В связи с инцидентом начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов провёл телефонные переговоры со своим турецким коллегой Хулуси Акару, в ходе которых была отмечена необходимость более тесной координации совместных действий. В заявлении Минобороны России говорится:

«Российские бомбардировщики выполняли боевую задачу по уничтожению в районе города Эль-Баб позиций боевиков ИГ. Начальники генеральных штабов договорились о более тесной координации совместных действий, а также обмене информацией об обстановке на земле».

Герасимов выразил соболезнования генералу Акару в связи с инцидентом. О произошедшем был проинформирован президент России Владимир Путин, который провёл телефонный разговор с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, также выразив ему свои соболезнования.

«Президент Путин информировал участников совещания (Совбеза России. — RT) о недавнем телефонном разговоре с президентом Турции Эрдоганом, рассказал, в частности, что выразил турецкому коллеге соболезнования в связи с тем, что сегодня рано утром в результате несогласованности координат при нанесении авиаударов ВКС России по террористам в ходе совместной операции по освобождению Эль-Баба погибли турецкие военнослужащие», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

В связи с инцидентом глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил Путину, что будет проведена экстренная работа по совершенствованию механизма согласования совместных действий по борьбе с террористами в Сирии.

Турецкие военные находились в Эль-Бабе в рамках операции «Щит Евфрата», которую армия Турции начала в конце августа 2016 года против боевиков ИГ. Объединёнными усилиями с сирийской оппозицией турецким военным удалось взять пограничный город Джараблус на севере страны и начать действия в Эль-Бабе. По словам Эрдогана, операция проводится для освобождения от террористов территории, где будут созданы зоны безопасности для беженцев.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещённая на территории России.