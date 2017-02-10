Как кошерный глава МВД Украины Луценко делал свой «маленький» гешефт на уголовных делах

Для победителей украинской «революции достоинства» не существует никаких предубеждений, дабы это победившее достоинство заиграло всеми гранями своего совершенства. И, конечно, возглавляют процесс возведения достоинства в абсолют, как и предписано по определению, лидеры нации, располагающие на великие дела мандатом, выданным им «священным майданом».

В их числе и самый честный на свете Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, ранее возглавлявший украинское МВД. К сожалению, в безумном информационном потоке современности честные украинские СМИ не успевают осветить всю беспримерно кристальную честность своего майданного избранника.

Но не беда, наверстать упущенное им в совершенно безвозмездном порядке решил экс-заместитель Генпрокурора во времена правления «злочыннои банды» Ренат Кузьмин. Он поведал, как Юрий Луценко в бытность главой МВД не щадил себя, готовясь к грядущим победам достоинства. И даже пошел ради всего святого на приторговывание уголовными делами. Причем, в пользу очень сомнительных персонажей. Об этом Ренат Кузьмин пишет в своем блоге.

«Как и обещал, публикую материалы о сговоре старой и новой власти.

Летом 2013 года следователей по делу 12012000000000029 о хищениях в Родовид-банке ждал сюрприз. В одном из сейфов в Альфа-банке, которым пользовался нардеп Александр Шепелев, они обнаружили секретные документы МВД, собранные на самого Шепелева.

Как оказалось, еще в 2007 году МВД установило факт незаконной регистрации кандидатом, а потом и депутатом на выборах в Верховную Раду Украины Шепелева, который в тот момент был не только гражданином Канады, но и не проживал в Украине последние 5 лет до его регистрации в ЦИК, как того требовал закон. Этот факт был подтвержден правительством Канады и канадским НЦБ Интерпола, которые и передали соответствующие документы по запросу украинской стороны.

МВД под руководством Юрия Луценко даже обратилось в Секретариат президента Украины с ходатайством о лишении Шепелева украинского гражданства. И в ЦИК – с требованием отменить регистрацию Шепелева народным депутатом.

Что произошло потом, нужно спросить у самого Шепелева и у Луценко, ведь события начали развиваться по обычной для министра схеме. Луценко, вместо того, чтобы возбудить уголовное дело по фактам незаконной регистрации Шепелева кандидатом в депутаты и предоставления в ЦИК недостоверной информации, просто «продал» это дело самому Шепелеву. Среди документов, которые были переданы министром нардепу, были и материалы о предоставлении ему канадского гражданства, которые являются собственностью правительства Канады и были переданы украинскому МВД каналами Интерпола.

Более того, начальнику украинского НЦБ Интерпола было дано указание направить в Канаду письмо о прекращении всех инициированных МВД Украины проверок относительно Шепелева, в т.ч. и по факту предоставления ему канадского гражданства...

Сегодня генпрокурор Луценко умышленно скрывает эту историю и тормозит расследование хищений в Родовид-банке, а также странной смерти одного из его руководителей и покушения на убийство другого руководителя, чем продолжает совершать очередное должностное преступление уже в должности генпрокурора.

А чтобы освежить его память, я направил в НАБУ заявление о привлечении Луценко к уголовной ответственности за хищение особо важных, конфиденциальных, служебных и секретных документов в украинском НЦБ Интерпола и за «продажу» их А. Шепелеву.

О принятом НАБУ решении обязательно уведомлю посольства Канады, США и ЕС», - рассказал Ренат Кузьмин.

Стоит напомнить, Александр Шепелев значился народным депутатом Украины 5 и 6 созывов от Блока Юлии Тимошенко. 16-17 марта 2011 года Шепелев вместе с другими народными депутатами, избранными в Верховную Раду по списку БЮТ вошли во фракцию Партии регионов. Однако 9 декабря 2011 года Александр Шепелев вышел из фракции Партии регионов.

Как значится в досье Шепелева в Сети, этот господин был весьма странным политиком, не стремился привлекать внимание к своей персоне. В среде банкиров о Шепелеве говорят как об одном из основных финансовых "схемщиков", то есть как о человеке, который умеет регулировать финансовые потоки в Украине с наименьшими издержками для заказчиков "переброски рек".

Первое, и главное обвинение, из-за которого Шепелев покинул Украину, — хищение средств банка "Родовид" в размере 340 млн грн. Обвинение основывается на показаниях временного администратора банка Сергея Щербины, санкционировавшего выделение 300 млн грн за услуги юридической фирмы, и 40 млн — на ремонт арендуемого у Шепелева здания. Щербина признал эти свои решения преступными и заявил, что принял их под давлением Шепелева, которому, по словам Щербины, премьер-министр Юлия Тимошенко предоставила неофициальный статус "куратора".

В январе 2013 г. в деле Шепелева появилось гораздо более серьезное обвинение. Организация убийства полковника МВД Ерохина в 2006 г. Тогда министр внутренних дел Юрий Луценко обвинил "некоего депутата БЮТ Ш." в причастности к убийству Ерохина. Однако официально фамилию Шепелева никто не назвал, обвинения не предъявлялись. В декабре 2010 г., то есть уже при власти Виктора Януковича, состоялся суд на убийцами Ерохина. Исполнители получили сроки, однако заказчиков следствие не установило. Спустя два года после вынесения приговора по делу прокуратура заявила, что организатором был Шепелев.

Осенью 2011 года в Донецке неожиданно упал с балкона и погиб финансист Геннадий Пискун. Он был одним из ключевых свидетелей по уголовным делам в отношении махинаций в банке ” Родовид”. Следствие признало смерть Пискуна несчастным случаем: хотел починить кондиционер на балконе и оступился. Весной 2012 в селе Софиевской Борщаговке пытались убить экс-владельца банка “Родовид ” Сергея Дядечко. По версии следствия, покушение на Дядечко заказал Шепелев, а непосредственным исполнителем был Василий Данилов — близкий друг и партнер Шепелева, непосредственно стрелявший из автомата.

Александр Шепелев был объявлен в международный розыск по подозрению в присвоении имущества банка "Родовид" в особо крупных размерах и покушения на убийство экс-акционера "Родовид Банка" Сергея Дядечко.

4 июля 2013 года Шепелева задержала венгерская полиция вместе с представителями немецкого Интерпола в ресторане отеля Four Seasons. Он жил в Будапеште с венгерским паспортом, выданным на другое имя.

МВД, опять же при власти Виктора Януковича, официально заявило, что в отношении Шепелева было открыто уголовное производство относительно разворовывания в особо крупных размерах и покушении на убийство. В частности, речь шла об упомянутой махинации вокруг банка «Родовід» во времена премьерства Юлии Тимошенко.

6 июля 2014 года страна уже вовсю наслаждалась победившим достоинством и Александр Шепелев сбежал из киевской больницы скорой помощи. Шепелев находился на лечении в больнице после депортации из Европы в Украину. Во время утреннего обхода его не обнаружили на месте. Охрану Шепелева в больнице осуществляли, разумеется, уже сотрудники новой и честной, переполненной достоинством Государственной пенитенциарной службы.

20 марта 2015 года стало известно, что Шепелев задержан в России. Это произошло на основании международного ордера Интерпола и запроса правоохранительных органов Украины. Генеральная прокуратура Украины обращалась в российские правоохранительные органы с запросом о выдаче Шепелева Киеву, однако получила отказ.

В августе 2016-го Шепелева освободили из российского СИЗО. Представители новой и честной власти рьяно шушукаются, что освобождение стоило-де Шепелеву 10 млн долларов США. Ну а уголовные дела Луценко Шепелеву, конечно же, передавал совершенно безвозмездно. Еще бы, иначе победу достоинства не выковать.