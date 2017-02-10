Как малолетние стервы доводят глупых парней до тюрьмы

Очередная несовершеннолетняя и очередная статья и 8 лет тюрьмы для молодого человека. Как так произошло и кто виноват?

Знакомьтесь - это на данный момент 17-летняя Диана Шурыгина.







1 апреля прошлого года она обратилась в полицию и обвинила 21-летнего паренька в изнасиловании. По словам девушки, изнасилование произошло на дне рождения друга Сергея, куда Диану пригласила подруга. До этого молодые люди не были знакомы. При этом Диана не скрывает, что была пьяна и говорит на всю страну, что пила там водку. В 16 лет девочка, водку, норм.

Так же она утверждает, что Сергей применил к ней физическую силу и этого всего хватает Суду, чтобы счесть, что молодой человек знал о том, что Шурыгина несовершеннолетняя, и понимал, что она не хочет вступать с ним в половой контакт и изнасиловал её. Причём после этого её ещё и изнасиловал второй, но почему-то о нём речь не ведётся вообще - странное стечение обстоятельств.



На этом моменте вы конечно можете сказать, что я так же как и с историей про Сычёвой не прав, НО в данном случае есть интересные факты такие как например то, что была история с бывшим молодым человеком Дианы Владом Трошиным, на которого девушка написала заявление по статье 134 («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»). То есть история подобного плана в её жизни уже не первая и это даже подтверждает адвокат Дианы Наталья Глухова.



Второй интересный факт - отец Дианы Шурыгиной просил у матери молодого человека миллион рублей за прекращение уголовного дела, причём сам отец девушки это подтвердил.



Ну и самый говорящий момент конечно в этой истории это данное видео, где Диана едет с друзьями в машине развратно кривляясь и подпевая прекрасной песне в которой главные слова "Мы любим наркотики и секс".

В целом судя по её фото в социальных сетях кое что она уж точно любила на мой взгляд







В общем в итоге на мой взгляд как-то так







Ну а вы как думаете? Очередной парень будет сидеть заслуженно 8 лет или всё же скорее нет?



А вообще конечно пугает этот тренд....

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