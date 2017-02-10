Как? Вы ещё не пристёгиваетесь? Пошевелите мозгами!

Вчера прилетел в Москву. Три поездки на такси. Все три водителя не пристегиваются ремнями. Последний сегодня утром оказался из особой группы "профессионалов", использующих заглушку для ремня.

Утром сажусь в такси в Аэропорт. Отличный мерседес, со всеми системами защиты. Мужик не пристегнут. При этом машина не пищит и не мигает лампочками.

«Почему вы не пристегнуты?».

«А надо пристегнуться?» - он меня спрашивает.

«Нет, для меня не надо. Я просто понять, почему. А почему не пищит машина?»

«У меня заглушка вставлена» - говорит он.

«А вы физик или лирик по образованию?»

«Вообще, я инженер по образованию. Да еще по ремонту машин» - говорит водитель.

«Т.е. вы получается сознательно выбрали наихудший сценарий для своей жизни?»

«Почему?» - спрашивает он.

«Когда вы садитесь на сиденье, машина считает, что есть водитель. Требует пристегнуть ремень. Вы обманываете электронику, втыкая заглушку. Если бы вы не воткнули заглушку, машина в итоге бы отключила подушки безопасности, чтобы не нанести вам дополнительный вред. Но вы решили запутать машину и судьбу окончательно. В случае аварии, даже незначительной, вы наклонитесь вперед без ремня, машина из-за заглушки посчитает вас пристегнутым и сработает подушка безопасности. Вас для начала искалечит, а потом, в зависимости от силы удара, вы пролетите в окно со всеми вытекающими».

«…» - молчит.

«Мне вот просто интересно, вы зачем так делаете?»

«Я объяснял это себе тем, что жмет, мешает ремень… Но сейчас это звучит как-то по идиотски» - говорит мне инженер по ремонту автомобилей.

«Вообще, у меня два друга выжили в сложных авариях только потому, что были пристегнуты» - добавляет он через пять минут. Вытаскивает заглушку и пристегивается.

Реально, люди не понимают, что ремень безопасности это не назло маме, а для сохранения их жизни придумали инженеры. И штрафы за ремень, это прямая попытка снизить смертность на дорогах в результате аварий. И еще им вообще непонятно, что если не пристегнуться, не сработают подушки безопасности. А если вставить заглушку, то она сработает по их чугунной голове.

Причем, если их просто спросить «Зачем?» они задумываются и потом меняются. Прямо реально меняются. Я попадал повторно на своих жертв и все меня узнавали и говорили мне спасибо, они изменили свое поведение.

Как? Вы ещё не пристёгиваетесь? Пошевелите мозгами!