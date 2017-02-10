Как заставить замолчать пушки: тайны российской дипломатической науки

Пока говорят дипломаты — пушки молчат. Эту многократно проверенную жизнью фразу напомнил глава российского МИДа Сергей Лавров. Владимир Путин для работы дипломата подобрал три эпитета — ответственная, сложная и опасная. В России 10 февраля в 15-й раз отмечается день дипломата. Это повод, чтобы поздравить, и возможность заглянуть на дипломатическую кухню.

Есть такая профессия — интересы Родины защищать. Когда мир стремительно меняется, российские внешнеполитические приоритеты неизменны — мир и стабильность. Поздравления всему дипломатическому корпусу — от президента.

"Мы знаем, насколько важна, ответственна и сложна эта работа, а в последнее время еще и чрезвычайно опасна. Хочу вас поблагодарить за все, что вы, ваши помощники, весь дипломатический корпус страны делает для интересов России, для укрепления ее позиций на внешней арене", — поздравил дипломатов Владимир Путин.

"Мы очень ценим ваше отношение, неизменное внимание к дипломатической службе. И это, на самом деле, вдохновляет весь коллектив на честную, максимально эффективную работу в соответствии с концепцией внешней политики, которая предполагает нашу открытость, наш прагматизм и нашу готовность работать со всеми, кто выражает встречную готовность на основе равноправия и взаимной выгоды", — отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В знаменитой высотке на Смоленской площади министр Лавров вместе с ветеранами дипслужбы приносят цветы и венки к мемориальной доске с фамилиями сотрудников, погибших в годы Великой Отечественной и при исполнении служебного долга. В декабре 2016 года этот скорбный список пополнила фамилия Героя России Андрея Карлова — российского посла, убитого выстрелом в спину в Анкаре. В память о нем в Москве представили специальную почтовую марку.

Торжественный вечер начали с минуты молчания. Блестящего дипломата, который до последнего вздоха служил Родине, конечно же, вспоминают и в Турции. Улица, где расположено посольство, теперь носит его имя, и площадь Санкт-Петербург, которую два года назад в Анкаре Карлов открывал. Чрезвычайным и полномочным послом Карлов был в самое непростое для двусторонних отношений время. Работать не прекращал ни на секунду, выстраивая в отсутствии политического гуманитарный диалог. И делал все, чтобы контакты возобновились.

"Убийца и организаторы этого убийства, видимо, рассчитывали, что подорвут таким образом начавшийся процесс сближения наших стран, — предположил временный поверенный в делах России в Турции Сергей Панов. — Но они не достигли своих целей. Наши отношения продолжают динамично развиваться".

Жить практически на передовой, когда дорога до кабинета и обратно проходит по специальным укрепленным коридорам. Так работают российские дипломаты в Дамаске.

"Это бочки. Их задача — минимизировать разлет осколков поражения. Если предположить, что мина упадет здесь, к сожалению, стекло не выдержит — закрываемся бочками", — поясняет российский посол в Сирии Александр Кинщак.

Территория посольства в Сирии, без преувеличения, под прицелом. Но глава дипмиссии — подчеркнуто в костюме и галстуке.

"Слабаков у нас здесь нет. В такие страны люди, не желающие искать приключения, либо не уверенные в своей стрессоустойчивости, не едут", — констатирует Александр Кинщак.

То, что удалось сделать российским дипломатам — усадить противоборствующие стороны за стол переговоров. Принципиальная и последовательная позиция — борьба с терроризмом и межсирийский диалог, как основа политического урегулирования. Как раз об этом и говорил президент России. Он напомнил, что еще много предстоит сделать для разрешения конфликтов вблизи российских границ.

"Ваша инициатива полуторалетней давности в формировании широкого антитеррористического фронта обретает все больше сторонников. Наносное и конъюнктурное уходит в сторону. Люди понимают, что нужно выбирать приоритеты", — обратился к главе российского государства министр иностранных дел России Сергей Лавров.

За выверенными дипломатическими формулировками эксперты всегда ищут политические месседжи, пытаясь угадать, когда переговоры идут "лучше, чем супер", а когда недовольство выражает один только взгляд. Очередность выступлений, похлопывание по плечу. Но все чаще, работая на политическом острие, говорят в МИДе, его сотрудники оказываются под ударом шантажа и угроз.

Недавняя масштабная высылка из США — как антироссийская судорога уходившей администрации Обамы.

"Предыдущая администрация оставила очень тяжелое наследство. Путин и Трамп дважды разговаривали. И каждый раз отмечали необходимость возврата к нормальности и улучшению этих отношений. И мы, конечно, ждем возможности заняться этим всерьез. Я думаю, что шансы для этого есть, хотя в тех политических условиях, в которых нам предстоит работать, работа предстоит очень непростая и долгая", — говорит чрезвычайный и полномочный посол России в США Сергей Кисляк.

А ведь взятый в том числе НАТО "старый новый" курс на сдерживание России, включая одностороннее решение о полной заморозке сотрудничества, ведет к росту недоверия и подрыву существующего баланса сил. Тем более, на европейском континенте. И донести российскую позицию, будь то спровоцированная Западом ситуация на Украине или ближневосточный кризис, — особое мастерство в решении самых острых международных вопросов одним лишь словом, даже если оно в виртуальном пространстве.

Чрезвычайный и полномочный посол России в Великобритании Александр Яковенко отмечает, что в соцсетях среди посольств лидирует Россия по подписчикам. Это свидетельствует о том, что есть запрос на правду и альтернативную точку зрения.

Исторический особняк в центре Лондона, где уже 80 с лишним лет располагается российская дипмиссия. Здесь кроме массивных дубовых сервантов и библиотеки сохранилось и бомбоубежище, где пережидал немецкие авианалеты сам Уинстон Черчилль. Ради общей победы тогда удалось забыть о политических разногласиях.

Принцип, которому Россия следует и сегодня: говорить на равных, сохраняя достоинство. Особенно, когда направление, как принято говорить у дипломатов, — стратегическое.

"В 2013, 2015 и 2016 годах наши лидеры провели 5 встреч на высшем уровне. Каждая из них — верстовой столб. Лидеры подписывают большой пакет документов по сотрудничеству. Главное, мы обсуждаем и сразу приходим к реперным точкам", — делится успехами работы в Китае чрезвычайный и полномочный посол России Андрей Денисов.

Профессиональный праздник те, кто ежедневно отстаивает интересы страны на мировой арене, встречают на рабочем месте. А пока говорят дипломаты, как известно, молчат пушки. И это уже результат.