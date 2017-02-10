Кемеровчанка родила дома, не дождавшись бригады скорой помощи

10.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Муж роженицы в течение нескольких часов пытался вызвать медиков для госпитализации, однако диспетчер всё время отвечала: «К вам выехали».

Житель Кузбасса после инцидента с опозданием врачей, выложил аудиозапись разговоров в Интернет, сообщает life.ru. Сначала диспетчер скорой успокаивала мужчину, мол, выехала бригада на вызов. Затем женщина и сама перепугалась, узнав, что беременная уже сама родила дома.

Виновные в данной истории получили выговоры после служебной проверки. Расследование уголовного дела продолжается. Содержание телефонного разговора анализируют сотрудники СКР.

Запись: life.ru

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