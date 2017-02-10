«Кнопка жизни» теперь доступна в розничной сети «Ростелекома»

ООО «Ростелеком – Розничные системы» (дочернее предприятие ПАО «Ростелеком») начинает сотрудничество с социально-ориентированным проектом «Кнопка жизни», который представляет первую в России систему медицинской сигнализации.

Часы-GPS-трекер, в которые встроена кнопка SOS для связи с круглосуточным центром помощи можно приобрести в центрах продаж и обслуживания (ЦПО) «Ростелекома» по всей стране.

В Красноярском филиале часы продаются в: Красноярске – ул. К. Маркса,80 (Флагманский салон), ул. 60 лет образования СССР, 19; Абакане – ул. Советская, 45; Саяногорске – мкр. Енисейский, 38/1; Черногорске – ул. Космонавтов, 34.

Одно нажатие и пользователь устройства «Кнопка жизни» моментально связывается с центром помощи, где на линии круглосуточно дежурит специалист с медицинским образованием. Оператор определяет причину вызова, местоположение и направляет необходимую помощь: скорую, полицию, МЧС и другие службы, а также оповещает родственников и соседей о случившемся.

Ключевые функции «Кнопки жизни»:

• Экстренная помощь: прием и обработка SOS вызова, оператор на линии 24/7, нет пропущенных и потерянных вызовов;

• Мониторинг: определение местонахождения человека, отправка родственникам отчетов о перемещении;

• Личный кабинет, мобильное приложение: контроль местоположения человека, геолокация, точность до 10 метров;

• Вся Россия: услуга действует в любой точке страны.

Без заботы о близких невозможно представить нашу жизнь

«Забота о близких имеет наибольшее значение в нашей жизни. Для нас очень важно, что в офисах «Ростелекома» появилась социальная услуга, которая позволит нашим клиентам чувствовать себя уверенными и спокойными за своих родителей и детей. Новый социальный продукт логично дополняет нашу линейку сервисов и услуг для дома и семьи», – отметила коммерческий директор ООО «Ростелеком – Розничные системы» Марина Бибикова.

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ПАО «Ростелеком» — одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,2 млн, а платного ТВ «Ростелекома» – более 9,1 млн пользователей, из которых свыше 4,0 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания – признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

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ООО «Ростелеком – Розничные системы» (РРС) — дочернее предприятие ПАО «Ростелеком», созданное в целях развития и повышения эффективности собственной розничной сети компании. Проект реформирования розничной сети запущен в ноябре 2014 года. Сегодня «Ростелеком – Розничные системы» состоит из 7 макрорегиональных филиалов с головным офисом в Москве. По состоянию на июль 2016 года, в РРС входит более 1200 центров продаж и обслуживания «Ростелекома» на всей территории России.

Основное направление деятельности компании — подключение и обслуживание абонентов «Ростелекома» — физических и юридических лиц, а также реализация дополнительных сервисов и услуг. Среди них: денежные переводы, погашение кредитов, продажа SIM-карт и обслуживание абонентов сотовых операторов, выдача заказов из интернет-магазинов, реализация страховых продуктов и услуг, лотерейных билетов, сложных технических товаров (мобильных телефонов, планшетов) и аксессуаров к ним.

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«Кнопка жизни» — сервис №1 в России в области дистанционного мониторинга ключевых жизненных показателей, удаленного патронажа и экстренного вызова помощи, который помогает сотням тысяч российских семей в любой точке страны быть спокойными за своих близких. Компания была создана в 2011 году, получив поддержку Правительства РФ и фонда ФРИИ, уже к 2014 году насчитывала более 10 000 абонентов. После чего проект был представлен В.В. Путину и была получена его поддержка («технологии предоставления оперативной медико-социальной помощи»). На сегодняшний день число абонентов «Кнопки Жизни» превышает 30 000 и запущен проект «Кнопка Жизни для детей».

«Кнопка Жизни» является новатором на рынке мобильной медицины в России и продолжает стремительно развиваться. Задача компании — предоставить надёжный сервис по мониторингу местоположения и жизненных показателей абонентов.

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