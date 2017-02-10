Лавров: ОБСЕ подтвердила ответственность Киева за обострение в Донбассе

Радикальные и националистические силы в Киеве ответственны за новую эскалацию в Донбассе, завил глава МИД России Сергей Лавров, приводя данные отчета мониторинговой миссии ОБСЕ.

По словам Лаврова, в результате обстрелов со стороны украинских силовиков гибнет мирное население, разрушаются объекты инфраструктуры, люди в морозы остаются без горячей воды, света и тепла, пишут «Известия».

«В последние дни обстановка на юго-востоке Украины резко обострилась. Ответственность за новый виток эскалации ситуации несут именно радикальные и националистические силы в Киеве. Это документально подтверждается отчетами Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ», - сказал Лавров.Он отметил, что налицо грубейшее нарушение Киевом минских соглашений, которые он выполнять и не собирался, пытаясь, напротив, добиться решения военным путем. Лавров обратил внимание на то, что прекрасно известно, чем заканчивались такие авантюры для Киева в 2014-2015 годах.

В связи с этим всем, сказал Лавров, возникает вопрос о том, а как украинские власти хотят достичь мира в своей стране, если они ведут уничтожение людей, которых считают согражданами. По словам Лаврова, если у Киева все же есть задача достичь мира, то он должен немедленно прекратить огонь и начать выполнение минских соглашений, в том числе – политических аспектов соглашения.

Лавров особо отметил, что у минских соглашений нет альтернативы, так как Россия и зарубежные партнеры едины в необходимости диалога между сторонами конфликта. При этом, по его словам, а данный момент «мяч на стороне Киева». В то же время, сказал Лавров, никто кроме самого Киева не способен выполнить его же собственные обязательства.

Среди необходимых мер Лавров назвал принятие закона об особом статусе Донбасса, проведении там выборов и провести конституционную реформу в стране. Эти меры, по словам главы МИД России, являются необходимым условием для установления мира на Украине.

По заявлению командования ДНР и военных источников, которые привели точные данные о дислокации и стягивании к линии соприкосновения украинских сил в Донбассе, украинские силовики готовят новое наступление.

В понедельник президент России Владимир Путин заявил, что обострение в Донбассе связано с желанием Киева вновь привлечь внимание к кризису и потребовать дополнительной поддержки и финансирования от Запада.

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