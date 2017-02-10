Массовая дезинформация о «русской угрозой» в Западных СМИ растёт по экспоненте

Итальянской газете "Ла Стампа" исполнилось 150 лет. С юбилеем коллектив поздравил Владимир Путин. Президент отметил профессионализм сотрудников и назвал издание примером традиционных ценностей в журналистике. Вместе с тем, он отметил, что, в отличие от "Ла Стампа", в последние годы многие авторитетные СМИ Европы стали орудиями для манипуляции общественным мнением и охотно участвуют в информационных войнах.

Пока хакеры примеряют костюмы уютных медведей и расчищают место на серверах, готовясь к взлому очередных выборов, армия выстраивает все новые и новые "Искандеры" в опасной близости от границ. Подлодки – в морских глубинах, истребители – в небе. Нет-нет, да возьмут и пересекут границу – просто потому, что могут.

Европа — у России "на мушке", во всей полноте смысла. Осталось только нажать на пуск.

В штаб-квартире НАТО – экстренное собрание, нервы – на пределе даже у самых высоких чинов. Континентальная Европа как всегда слишком долго решала, стоит ли ей что-то делать, и вот он результат: этой ночью Россия вошла на территорию Латвии и теперь будет планомерно захватывать континент. Создатели ленты уверяли: она носит документальный характер. Но технологию записи будущего решили все же не разглашать. Мало ли, эти невнимательные соседи запишут не то.

"Британские мэйнстрим-медиа сейчас намеренно изображают Россию чуть ли не дьявольской страной. Во многом просьбы приходят из Парламента, но есть и те, кто делает это по своей воле – ради рейтингов. Такая кампания возымела эффект: по опросам общественного мнения, сейчас более 80% британцев видят в России серьезную угрозу", — поясняет Маркус Пападопулос, Лондон, Великобритания.

Кстати, прогноз – не поверите – оправдался. Частично: этим летом на саммите НАТО в Варшаве Европа наконец-то решилась разместить батальоны у наших границ. Для защиты. Еще полгода – и началось размещение: как раз сейчас военные из США, ФРГ и Британии обживают новенькие казармы, ну а танки песчаной расцветки вовсю тренируются на снегу.

"Естественно, что при этом возникает замкнутая петля: с однойстороны у СМИ растут просмотры и продажи, с другой — люди привыкают к тому, о чем говорят. Здесь – просто прямая ассоциация, нет никаких специальных хитрых трюков. Если часто говорить Россия-опасность, Россия-опасность, Россия-опасность, люди начинают связывать это между собой, вот и все", — считает Евгений Идзиковский, психолог.

Кстати, медиакампания по внедрению образа Русской угрозы в европейские головы не прекращается. Иногда доходит и до курьезов или абсурда. Новость из Швеции: 7-е февраля. Власти подтверждают: 25 тысяч полицейских приведены в полную боеготовность. Приказ был отдан в конце января. Армия – тоже не расслабляется. Вот только техники на учениях иногда хватает не всем.

Приходится доставать чуть ли не музейные экспонаты. К примеру, вот эта техника — времен второй мировой. А ведь многим казалось, что такая истерика в этой стране уже невозможна – опыт должен был бы подсказать. Два года назад Швеция всем своим флотом гонялась за «русской подлодкой», все — из-за сомнительного фото, растиражированного местными СМИ.

Прошло полтора года и местному Минобороны пришлось публично признать: на снимках было гражданское судно.

"Такого рода истории, где речь не идет об ошибке просто, а о намеренном искажении фактов, случаются регулярно. И даже некоторым изданиям приходится отключать комментарии к своим статьям, потому что свои же, скажем, британцы или итальянцы в комментариях пишут: что же вы нас обманываете, мы же видим, что это – не так", — поясняет Олег Макаренко, блогер.

Ну а сейчас в Старом свете – новая мода – русский взлом. "О России стали говорить еще чаще после президентской гонки в США. Сформировалось мнение о том, что Дональд Трамп смог одержать победу благодаря русским хакерам. Естественно, это повлияло и на наше сознание: во Франции и Голландии, где тоже скоро состоятся выборы, люди стали бояться, что и эти электоральные кампании будут взломаны. И никто даже не пробует задать вопрос: почему", — спрашивает Стефан Бек, независимый журналист, Нидерланды.

А ведь можно и вовсе упустить этот шанс. Ведь по прогнозам экспертов, поток информации так и продолжит расти по экспоненте. А вместе с ним – и поток сфабрикованных новостей.