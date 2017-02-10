Межнациональную обстановку в Хакасии положительно оценили 80 процентов жителей

Большинство жителей республики состояние межнациональных отношений в регионе оценивают как «хорошее» или «нормальное». Около 10 процентов допускают возможность конфликтов.

Сегодня в ГЦК «Победы» Абакана министр национальной и территориальной политики Хакасии Дмитрий Тодышев подвёл итоги работы подведомственного ему министерства за 2016 год. В работе форума приняли участие заместитель главы Хакасии Владимир Крафт, представители органов власти и местного самоуправления, общественных организаций, Общественной палаты и средств массовой информации.

Основными итогами года являются сохранение стабильных межнациональных и межконфессиональных отношений, расширение взаимодействия между органами власти и общественными организациями, развитие в республике территориального общественного самоуправления, активизации деятельности органов местного самоуправления поселений по их социально-экономическому развитию.

Дмитрий Тодышев в своём выступлении озвучил результаты социологических исследований о состоянии межнациональных отношений в Хакасии. Данный показатель — один из лучших среди субъектов Российской Федерации.

— Если между членами большой семьи нет взаимопонимания, они живут несчастливо, — высказал свою позицию заместитель главы Хакасии Владимир Крафт. — В том, что Хакасии есть чем гордиться в плане межнациональных и межконфессиональных отношений, большая совместная заслуга и работа органов власти, местного самоуправления, министерств, ведомств и общественников. Национальный состав нашей республики отличный: многообразие всегда приветствуется. Когда все думают одинаково, считай, что не думают вовсе. Между тем как разные взгляды позволяют взглянуть на одну и ту же ситуацию с разных точек зрения и в результате прийти к пониманию и компромиссу.

Есть хорошая поговорка: «Горсть терпения важнее, чем мешок мозгов». Взять ситуацию со строительством мечети. Сейчас администрация Абакана и организация «Махалля» оспаривают право на земельный участок в суде. И это, на мой взгляд, правильно — сложные конфликты должны решаться в правовом поле методом обсуждения. Суд, в соответствии с Конституцией РФ, независимая инстанция, на которую не могут повлиять никакие органы власти. А всем заинтересованным сторонам надо проявить мудрость и терпение и не нагнетать обстановку...

Возможность высказаться была предоставлена всем участникам публичного отчёта. Многие из них, выступая у свободного микрофона, оценили проводимую министерством работу как положительную и выразили надежду на дальнейшее продуктивное сотрудничество.

Кульминацией мероприятия стало вручение наград. Владимир Крафт в торжественной обстановке передал Благодарность главы региона президенту Хакасской региональной общественной организации «Лига хакасских женщин «Алтынай» Татьяне Майнагашевой за особые заслуги в общественной деятельности и вклад в укрепление межнационального согласия в Хакасии. Искупали в овациях и активистов регионального этапа всероссийской акции «Большой этнографический диктант». Благодарственные письма правительства республики вручили координатору — Ольге Доможаковой и восьми руководителям муниципальных площадок в Абакане, Саяногорске, Черногорске, Аскизском и Ширинском районе. Участниками этого всероссийского мероприятия стали 90 тысяч жителей страны. В Хакасии на вопросы 30 тестов этнографического диктанта отвечали 816 человек в возрасте от 15 до 74 лет. Средний балл по стране — 54, в Хакасии — 62,2. В итоге наша республика среди регионов РФ заняла почётное десятое место.

Также на публичном отчёте были награждены победители республиканского конкурса муниципальных печатных средств массовой информации «Шаги навстречу» (редакция городской газеты «Абакан», журналист городской газеты «Саянские ведомости» Лариса Бородина, редакция районной газеты «Ширинский вестник», журналист районной газеты «Родная земля» (Боградский район) Анастасия Высоких, информационный бюллетень «Таштыпский вестник»).

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