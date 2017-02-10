Молодая абаканка украла детскую коляску

Девушка собиралась продать чужой детский транспорт, но полицейские нашли злоумышленницу.

Жительница Абакана оставила коляску у здания поликлиники на улице Чертыгашева, а сама с ребёнком отправилась на приём к врачу. Через полчаса женщина вышла на улицу и не обнаружила детский транспорт на месте. Потерпевшая обратилась в полицию. участковые по "горячим" следам установили подозреваемую в краже. ею оказалась 21-летняя абаканка. Похищенная коляска у неё изъята. девушка собиралась продать детский транспорт. К слову, хозяйка имущества оценила ущерб в 20 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит до 5 лет лишения свободы.

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