На овцеводческой ферме прошла экскурсия для молодых предпринимателей Хакасии

10.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Участники федеральной программы «Ты-предприниматель» посетили фермерское хозяйство Александра Позднякова.


 

 

 

 Ферма расположена недалеко  от села  Краснополье  Алтайского района. Это единственное хозяйство в регионе, которое располагает маточным поголовьем романовских овец, сообщили в министерстве экономики Хакасии. Начинающие предприниматели, которые  выбирают идею для собственного сельскохозяйственного бизнеса, часто обращают внимание на овцеводство. Это выгодный бизнес, о чем  участники экскурсии узнали, пообщавшись с руководителями предприятия. Кроме участников программы «Ты-предприниматель» в ознакомительном «рейде» на ферме побывали и студенты Сельскохозяйственного колледжа

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