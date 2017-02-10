На овцеводческой ферме прошла экскурсия для молодых предпринимателей Хакасии

Участники федеральной программы «Ты-предприниматель» посетили фермерское хозяйство Александра Позднякова.





Ферма расположена недалеко от села Краснополье Алтайского района. Это единственное хозяйство в регионе, которое располагает маточным поголовьем романовских овец, сообщили в министерстве экономики Хакасии. Начинающие предприниматели, которые выбирают идею для собственного сельскохозяйственного бизнеса, часто обращают внимание на овцеводство. Это выгодный бизнес, о чем участники экскурсии узнали, пообщавшись с руководителями предприятия. Кроме участников программы «Ты-предприниматель» в ознакомительном «рейде» на ферме побывали и студенты Сельскохозяйственного колледжа

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