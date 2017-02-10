Почему сионисты стреляют а Москва терпит?



За последние 4 года Тель-Авив сорок раз атаковал наших союзников. Однако Москва не предъявляет претензий, и даже больше - продолжает налаживать дипломатию с теми, кто бомбит сирийские города.



21 удар нанесен в 2016 году, 16 ударов – в 2015, 3 атаки в 2014 и 5 годом ранее. Наконец, в 2017 году уже дважды Израиль обстрелял сирийскую территорию. На протяжении четырех лет под израильскими ударами оказывалась сирийская армия, "Хезболла" и террористы ИГ. Но никогда – Ан-Нусра и вооруженная оппозиция.

Ночью 13 января 2017 года на военном аэродроме Меззе в Дамаске, который является важной стратегической авиационной базой, прогремела серия мощных взрывов. Правительственная армия Сирии обвинила ЦАХАЛ (армию обороны Израиля) в нанесении ракетного удара. Из публикаций сирийских государственных СМИ следует, что ЦАХАЛ нанес удары по целям около Дамаска как с воздуха, так и ракетами "земля-земля".

Сегодня, 9 февраля вертолет израильских ВВС атаковал один из жилых домов в городе Эль-Баас, который расположен на юго-западе страны. К счастью, в результате удара жертв среди мирных граждан нет. Также сообщается, что вертолет не заходил в сирийское воздушное пространство, а нанес удар с оккупированной части Голанских высот.











Радиус действия РЛС комплекса С-400 в Сирии



Из-за того, что на сирийской земле развернуто наше ПВО, охватывающее территорию Ливана, Иордании и Израиля, бомбить Сирию с воздуха стало гораздо сложнее. Если бы в воздух для бомбардировок объектов вблизи Дамаска были подняты израильские самолеты, русские могли бы предупредить союзников-сирийцев, которые всегда пытаются сбивать израильские самолеты.

В результате Москва могла оказаться вовлеченной в эту историю, чреватую большими трениями с Израилем. Однако российская дипломатия долгие годы налаживала контакт с Израилем, и добилась в этом немалых успехов. Отношения между Москвой и Тель-Авивом сейчас находятся на той стадии, когда Израиль не только поставляет России молока на 11 млрд долларов, но и весьма дипломатично высказывает недовольство относительно действий в Сирии, не переходя в стадию открытой конфронтации. Так почему, несмотря на, казалось бы, хорошие отношения между государствами, ЦАХАЛ все равно бомбит наших союзников?



Начать стоит с того, что Израиль выступает, главным образом, против трех сторон: Иран, Хезболла и режим Асада.

С Ираном у Израиля отношения не сложились исторически. Иран не признает сионистское государство, оккупацию Палестины, а Израиль отвечает тем же, обвиняя Иран в расхищении святынь, незаконном обогащении урана и во всем том, за что Тегеран не любят в Вашингтоне. Проще говоря, именно Штаты пытаются развязать войну в Иране руками Израиля, однако историческая нелюбовь между этими странами ослепляет их руководителей. Многие годы противостояние идет по накатанной, конфликт постепенно обостряется и приносит все больше жертв с обеих сторон.



Хезболла признана Израилем террористической организацией, поэтому неудивительно, что политика Тель-Авива – уничтожать как можно больше ее последователей. Добавим сюда спонсирование Хезболлы иранским оружием через территорию Сирии, и получим клубок связей, которые вызывают страшную ненависть у руководства Израиля.

В общем, исходя из вышесказанного, несложно догадаться, что Асада Израиль не любит именно за его лояльность к Ирану и Хезболле. Помимо того, что все три силы сражаются на одной стороны, Асад еще и никак не будет препятствовать поставкам вооружения из Ирана в расположение Хезболлы на границе Сирии и Ливана. Поэтому неудивительно, что самые отпетые "оппозиционеры", в число которых затесалась и Ан-Нусра, регулярно получают помощь от Израиля.



Но бояться Израиль должен и ИГ. Один из лозунгов боевиков "Путь в Иерусалим лежит через Багдад". Поэтому не бомбить ИГ Израиль не может. Но не может и сосредоточиться лишь на его уничтожении, ведь тогда получится, что Тель-Авив выступает на стороне Асада и Ирана, а это совершенно недопустимо. Не стоит забывать и историю с Голанскими высотами – сирийской территорией, которая 60 лет назад была оккупирована Израилем.



Стоит отдельно отметить, что на территории Высот обнаружены большие запасы нефти, которые могут надолго удовлетворить потребности относительно небольшого Израиля в топливе. А вот в ООН считают, что после окончания войны в Сирии эта территория должны вернуться под контроль Дамаска. Ну как тут не возненавидеть соседа? В очередной раз убеждаюсь, что если где-то сражаются за влияние, там обязательно спрятана нефть…



Таким образом, ситуация в Сирии складывается неоднозначная. На севере – турки, которые не могут в полную силу бороться с ИГ, так как не хотят ответа на своей территории и боятся, что полноценное участие в войне пойдет на руку курдам, которые освоят освободившиеся земли и начнут воевать против самих турок. На самой сирийской территории – разрозненная оппозиция, которая вместо помощи только отвлекает армию от вытеснения террористов с сирийской территории. Вместо того, чтобы единым широким фронтом наступать и отбить наступающее зло, Асад вынужден разрывать армию на части.



Наконец, на границе с Ливаном Израиль, который также не может определиться, и вместо помощи в борьбе с ИГ, создает еще больше проблем – сам бомбит союзников Асада и спонсирует тех, кто воюет с Дамаском.

В свою очередь, Россия оказалась в исключительно сложном положении. Москва сотрудничает с Сирией и Ираном, но не может забыть про свои интересы в Израиле. Именно поэтому, несмотря на активные действия Израиля, еще ни разу Москва открыто не сталкивалась с силами ЦАХАЛ. Можно предположить, что именно по этой причине Израиль и использовал тип ракет, не вызывающий вопросов со стороны российских РЛС в Хмеймиме.

Тем не менее, именно Израиль оккупировал Голанские высоты в Сирии, и пока армии Асада не прорваться к ним (территория под высотами контролируется оппозицией), ИГ надежно утвердился к востоку от Голанских высот. И тоже, естественно, рассчитывает на нефть.



Сирийская армия показала свою эффективность во время совместных с российскими ВКС боев за Алеппо, и продолжает доказывать ее, повторно пробираясь к Пальмире. Прошлые ошибки исправлены, армия продвигается поступательно и неспешно, и в скором времени можно ожидать новых освобожденных районов. Однако когда против тебя воюет еще одно государство, которое настолько поглощено идеей крестового похода за нефтью, что не замечает ИГ у себя под боком, шансы на быструю победу резко уменьшаются. И остается вновь надеяться, что переговоры в Астане создадут подспорье для САА и наших ВКС, и наступление на ИГ будет общим и еще более эффективным.