Почти 160 тысяч абонентов Красноярского филиала «Ростелекома» пользуются Единым личным кабинетом компании

В январе 2017 года количество зарегистрированных пользователей в Едином личном кабинете (ЕЛК) ПАО «Ростелеком» в Красноярском филиале достигло 158773 учетных записей.

Из них в Красноярском крае заведено более 132 тысяч учетных записей, в Республике Хакасия - почти 24 тысячи и немногим более 2 тысяч учетных записей зарегистрированы в Республике Тыва. За 2016 год количество пользователей ЕЛК в этих регионах выросло более чем на 22 тысячи.

Единый личный кабинет – это персональный виртуальный офис «Ростелекома». ЕЛК позволяет объединить все услуги, которыми пользуется абонент и члены его семьи вне зависимости от региона использования услуг - «Домашний телефон», «Домашний интернет», «Интерактивное телевидение», «Мобильная связь». Кстати, через ЕЛК можно оплачивать услуги связи за родственников-абонентов «Ростелекома», присоединив их лицевые счета к своей учетной записи.

В ЕЛК можно управлять тарифными планами и опциями, контролировать баланс лицевого счета, получать ежемесячные счета за услуги, оплачивать счета без комиссии, подключить услугу «Автоплатеж», накапливать и тратить баллы в бонусной программе и многое другое. ЕЛК также позволяет управлять услугами и осуществлять платежи за услуги связи при нулевом балансе за интернет от «Ростелекома».

В 2016 году абоненты Красноярского филиала присоединили более 115 тысяч услуг. Из них более 93000 новых услуг воспользовались абоненты Красноярского края, более 21000 услуг - жители Хакасии и 679 новых услуг подключили пользователи из Тувы. Наиболее востребованы у пользователей ЕЛК такие сервисы, как оплата услуг, получение статистики по услугам, просмотр истории платежей и начислений денежных средств за услуги, управление тарифными планами услуг «Домашний интернет» и «Интерактивное ТВ».

«Ростелеком» постоянно совершенствует систему обслуживания клиентов. Единый личный кабинет – удобный и эффективный инструмент. Нам важно, чтобы абоненты воспринимали его как персональный и круглосуточно работающий интернет-офис, в котором в любое удобное время и в любом удобном месте можно решить максимальное количество вопросов. И для этого совсем не нужно ехать в наш офис или звонить в контакт-центр», – отметил Владимир Кубарев, директор Красноярского филиала ПАО «Ростелеком».

Вход в Единый личный кабинет - круглосуточный с помощью любого удобного для абонента канала:

- https://lk.rt.ru

- с корпоративного сайта www.rt.ru;

- через бесплатное приложение «Мой «Ростелеком» для мобильных устройств (смартфонов, планшетов) с операционными системами Android и iOS;

- привязка ЕЛК к своему аккаунту в популярных социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook.

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Красноярский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Красноярского края, Республики Хакасии и Республики Тыва.

Филиал находится в административном и функциональном подчинении Макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» («Ростелеком – Сибирь»), созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком».

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Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Сибирского Федерального округа.

«Ростелеком» МРФ «Сибирь» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 8 региональных филиалов – Алтайский, Бурятский, Иркутский, Кемеровский, Красноярский, Новосибирский, Омский, Томский.

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ПАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,2 млн, а платного ТВ «Ростелекома» - более 9,2 млн пользователей, из которых свыше 4,0 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

Выручка Группы компаний за 9 месяцев 2016 г. составила 217,0 млрд руб., OIBDA достигла 72,4 млрд руб. (33,4% от выручки), чистая прибыль - 8,7 млрд руб.

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, а также агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”

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