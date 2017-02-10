Под Мурманском запустят производство морской соли, грибов и ягод

Несколько инвестпроектов, основанных на использовании местных ресурсов, запустят в Мурманской области. В их числе – цех по выварке морской соли. Еще один цех будет специализироваться на переработке дикорастущих полезных растений, грибов и ягод. Производства собираются запускать в селе Териберка. Планируется, что новые производства будут использоваться и как туристические объекты.

По словам руководителей проекта, планируется создать целый производственный кластер. В настоящий момент подготавливаются участки для производств, необходимое оборудование уже заказано. По мнению специалистов, солевое эмбарго и тенденция российской экономики к импортозамещению позволит сформировать первый отечественный бренд морской соли. Также эксперты отмечают высокий мировой спрос на дикие ягоды, поэтому в селе Териберка планируют запустить цех по их переработке.

Отметим, сейчас специалисты разрабатывают технологическую цепочку для изготовления морской соли. Если в южных районах солевые предприятия производят ее осадочным способом, то предприятия северных регионов могут использовать вываривание. По словам специалистов, эта технология будет включать в себя чуть ли не нанотехнологии: молекулярные мембраны с концентрированных соляным раствором будут помещаться в новейшие выпарные аппараты. Годовой объем производства морской соли, по планам, составит четыре тысячи тонн.

Что касается второго цеха, его мощность будет составлять около тысячи тонн продукции в год. Специализироваться цех будет на выпуске концентратов, джемов, варенья и пюре из диких ягод. На производстве будет использоваться отечественное оборудование.

Добавим, новые объекты планируется сделать интересными и для туристов, так что к работе над проектом привлекают архитекторов.