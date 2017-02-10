Подлодоки Британии вышли из строя почти все, СМИ

Все семь ударных подводных лодок ВМС Великобритании по разным причинам вышли из строя, причем министерство обороны не докладывает об этом премьер-министру, пишет The Sun со ссылкой на собственные источники.

По словам источников, три новейшие подлодки типа Astute, каждая из которых обошлась бюджету в 1,2 миллиона фунтов стерлингов, постоянно сталкиваются с техническими проблемами, а четыре более старые субмарины типа Trafalgar "дышат на ладан".

Сообщается, что в настоящий момент на пяти подлодках устраняют неполадки, а новейшую Ambush ремонтируют после столкновения с танкером возле Гибралтара. Лишь подлодка Astute остается в море, однако пока она проходит испытания и будет готова к боевому дежурству лишь через несколько недель. В состоянии боеготовности находятся только стратегические субмарины типа Vanguard, несущие ядерные ракеты.

Таким образом, впервые за десятки лет создалась ситуация, при которой Великобритания осталась без ударных подлодок. В таком положении "невозможно реагировать на действия российских подлодок в Северном море", пишет The Sun.

Руководство министерства обороны не поставило премьер-министра Терезу Мэй в известность о положении в подводном флоте, опасаясь ее реакции, утверждает автор статьи.