Полицейские гнались по тайге на лыжах за браконьерами 120 километров, и таки догнали!

В Иркутской области полицейским пришлось пройти на лыжах 120 километров, преследуя браконьеров. На территории Тофаларского заказника, относящегося к Федеральному госучреждению "Заповедное Прибайкалье", они охотились на краснокнижных оленей.

Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, в результате с поличным были задержаны два местных жителя. У них были обнаружены и изъяли 6 туш кабарги, оружие, петли и капканы.

Браконьеры были задержаны и доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По версии оперативников, незаконную охоту они вели, используя собак. По предварительным оценкам, сумма ущерба, нанесенного хозяйству, составила больше полумиллиона рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Возбуждено уголовное дело по стать 258 УК РФ, с одного из браконьеров взяли подписку о невыезде, а руководство "Заповедного Прибайкалья" выразило искреннюю благодарность участникам этого многокилометрового рейда.