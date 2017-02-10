Протухшая платформа жулика Чубайса





Совсем недавно произошли несколько событий, на первый взгляд не связанные между собой, но на самом деле являющиеся единым целым, показывающим, как работает один персонаж, закаленный в лихих девяностых, и ими же и печально прославленный. И вы его, разумеется, знаете… Но расскажу по порядку.



Пару недель назад мой коллега Владимир Соловьев в твитере ответил главе УК «Роснано» (УК – это не Уголовный кодекс, а управляющая компания. В данном случае) Анатолию Чубайсу по поводу заявления экс-приватизатора о том, что что большинство участников форума в Давосе и он в том числе испытывает ужас после избрания Дональда Трампа президентом США. Соловьев ответил достаточно резко, но обосновано:









Анатолий Борисович обиделся и публично отказался от приглашения Владимира Соловьева прийти в программу «Полный контакт», где Чубайсу была бы предоставлена возможность рассказать о том, почему он не раскаялся, не ушел в отставку и не покаялся перед россиянами. Однако, не захотел Анатолий Борисович… И даже обозвал журналиста «не очень умным». Но обиду за публичную порку затаил. Масла в пожар души Чубайсу добавило и мое расследование его приватизационных чудес 1993-1996 годов, в частности с оборонной промышленностью, частично приватизированной западными спецслужбами, и с исчезнувшими миллиардами, под названием «О чем позабыл Чубайс». Кстати, именно в программе «Полный контакт», туда, куда отказался прийти Анатолий Борисович, я подробно об этом расследовании и рассказал.



Так вот, как я предполагаю, затаил черную обиду гражданин Чубайс. Обиду на всех, кто связан с федеральными телеканалами и смеет возить его, любимого, по приснопамятным «девяностым». Как на ТВ, так и на радио. И вот, ровно через 10 дней «прилетела обратка» (прошу прощения за сленг тех лет, но из песни слов не выкинешь, правда же, Анатолий Борисович?).



1-го февраля некое ООО «Центр социального проектирования «Платформа», позиционирующее себя, как некую могучую структуру при ВЦИОМе, выпустило исследование «Социология российского политического телевидения». В этом исследовании ООО «Платформа» с «помощью 50 (пятидесяти) анонимных экспертов пришло к выводу о том, что «у 37% опрошенных просмотр новостных программ федеральных каналов ТВ вызывает чувство тревоги и беспокойства, еще у 24% – раздражение». А теперь внимание! «Наибольшее опустошение, по их словам, оставляет Владимир Соловьев». И, как апофеоз, звучит ценный совет руководству телеканалов сменить телеведущих и вообще поменять все, в принципе. «Мы не можем призывать зрителей к чему-либо, мы просто говорим, что если и дальше пойдет так, то власть будет дискредитирована. Очевидно, что редакторам было бы целесообразно что-то предпринять с точки зрения формата подачи и общей гуманизации». И весь этот бред тут же активно начали распространять коллеги из газеты «Ведомости», тем самым позволив стать еще не давно никому не ведомому докладу ООО «Платформа» достоянием многомиллионной аудитории.



О том, что все данные в докладе приводятся в искажённом виде, и в лучшем случае, просто подтасованы, даже и говорить не хочется. Это бросается в глаза любому, кто смотрит политические программы на телеканалах. Меня гораздо больше заинтересовала сама контора ООО «Центр социального проектирования «Платформа». Как выяснилось, она имеет несколько сайтов, на которых расписываются масштабность собственной деятельности и гигантские успехи, сообщают о том, что «Платформа» - «это интегратор взаимодействия, практик и компетенций в различных областях: социологические исследования и аналитика, практическая реализация социальных проектов, коммуникации и репутационные программы». А еще «Платформа» «работает в стратегическом альянсе с ведущей российской социологической службой ВЦИОМ и является оператором по управлению крупным экспертным центром «Институт ВЦИОМ».



Из наиболее успешных проектов «Платформы» можно смело назвать прошлогодний доклад гендиректора Лисицына "Люди Омска: социальный капитал города", где, на основании «семидесяти интервью со специалистами и горожанами», эксперты (!!!) сделали вывод о том, что «у омичей возникает недовольство всем и вся: властью, дорогами (качество которых, к слову, за этот год существенно улучшилось), городскими ландшафтами и собственным окружением, а на федеральном уровне у соотечественников тем временем формируется представление об омичах как об обозленных и агрессивных людях, излучающих негатив». Тогда представителей «Платформы» чуть было не побили. Пришлось срочно выезжать из Омска.



Или вот еще один волшебный прогноз этой конторы. Итак, в августе 2016 года, то есть, за две недели до выборов в Госдуму, социологи «Платформы», «изучив ситуацию в России», пришли к выводу о том, что «Экономический кризис бьет по предвыборным рейтингам «Единой России», единороссы не слышат своих избирателей и теряют ядерный электорат. Экспертное сообщество предрекает роспуск партии и отставку ее лидера Дмитрия Медведева». И далее: «удовлетворительный результат для «Единой России» от 34% до 40%». На прошедших через две недели выборах «Единая Россия» получила 76 процентов. То есть, «эксперты» снова слегка ошиблись. В два раза.



Вроде бы здорово! Даже смешно. Но тут выясняется несколько печальных фактов. ООО «Центр социального проектирования «Платформа» обладает уставным капиталом в размере… 10 тысяч рублей. А прибыль этой конторы могучего интеллекта за 2015 год составила аж 278 тысяч рублей.







Ах, да. Еще на сайте сообщается о том, что «В структуре «Платформы» находится также дизайнерский и полиграфический центр, который работает под брендом Green Road». Смотрим. Действительно, имеется такая организация ООО «Агентство Общественных Коммуникаций "Грин Роуд" и учредила ее и возглавляет одна из сотрудниц «Платформы» Буракова Юлия Александровна. Согласно информации, на сайте Агентства среди их клиентов присутствуют такие мощные организации, как группа «Волга», «Сибур», «Трансойл», «Стройтрансгаз», Газпром-нефть», «Северсталь», «Охта-центр», «Сименс» и так далее. Должно быть, большие деньги зарабатывают. Однако, заглянув в финансовые документы ООО «Агентство Общественных Коммуникаций "Грин Роуд", обнаруживаем там за 2014 год убыток в 677 тысяч рублей, а за 2015 год – убыток в 55 тысяч рублей.











То есть, получается без вариантов. Либо эти ребята (как из «Платформы», так и из дружественной им «Грин Роуд») откровенно лгут о своей работе на крупнейшие корпорации и структуры, либо получают деньги какими-то другими путями, минуя кассу и бухгалтерию. А может быть, кэшем? Или, не дай бог, через офшор какой-нибудь.



Ну а теперь еще один штрих, который и возвращает нас к началу истории. Помните, обидевшегося Анатолия Борисовича Чубайса? Так вот, единственный учредитель и создатель загадочного ООО «Центр социального проектирования «Платформа», срочно слепившего «Социологию российского политического телевидения» - некто Алексей Владимирович Фирсов, 1971 года рождения. И теперь внимание. Управляющим директором по корпоративным коммуникациям УК «Роснано» является тот же самый Алексей Владимирович Фирсов. А расшифровывается должность Фирсова весьма просто - «личный пиарщик» главы УК «Роснано» Анатолия Чубайса, или еще проще – порученец.



И теперь картинка выстраивается легко и понятно. Бывший главный приватизатор и ныне нанотехнолог Чубайс, весьма обидевшись на федеральные телеканалы и радио, дает команду «фас» и преданный подчинённый Фирсов, ранее заботливо создавший «Платформу», особо не напрягаясь, лепит совершенно пустое и бессмысленное «исследование» и публикует его и «решает вопрос» с некоторыми крупными изданиями и публикациях со ссылками. После чего, предполагаю, следует поход к Анатолию Борисовичу с докладом, мол, «замочили врагов», и уже потом в кассу.





PS. И, как оказалось, тот же гражданин Фирсов в разное время возглавлял службы корпоративных коммуникаций компаний СИБУР, «Сибнефть», «Газпром нефть», Millhouse Capital, Volga Group, ВЦИОМ. Практически, все они присутствуют в «клиентском списке» ООО «Агентство Общественных Коммуникаций "Грин Роуд". Той самой организации, дружественной Фирсову и загадочно работающей в убыток. Ну, это так, с слову. И к вниманию налоговых органов.

