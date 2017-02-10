Путин поздравил легендарного разведчика Ботяна со столетием

10.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Президент России Владимир Путин поздравил со столетним юбилеем легендарного советского разведчика, Героя России Алексея Ботяна, отметив его несгибаемую волю, воинскую доблесть, отвагу и мужество, сообщила пресс-служба Кремля.

«Такие люди как Вы – по праву являются гордостью России», – говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

Самой известной операцией, проведенной Ботяном, считается спасение польского Кракова от уничтожения нацистами в 1945 году. Легендарный разведчик стал прототипом главного героя в фильме «Майор Вихрь», посвященного тем событиям.

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