Путин поздравил легендарного разведчика Ботяна со столетием

Президент России Владимир Путин поздравил со столетним юбилеем легендарного советского разведчика, Героя России Алексея Ботяна, отметив его несгибаемую волю, воинскую доблесть, отвагу и мужество, сообщила пресс-служба Кремля.

«Такие люди как Вы – по праву являются гордостью России», – говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

Самой известной операцией, проведенной Ботяном, считается спасение польского Кракова от уничтожения нацистами в 1945 году. Легендарный разведчик стал прототипом главного героя в фильме «Майор Вихрь», посвященного тем событиям.

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