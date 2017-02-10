Разведка США рассказала, каким будет следующий президент америки

В 2024 году к власти в США может прийти президент, который займётся усилением связей Америки с её союзниками и начнёт применять военную силу для защиты норм международного права. Такой сценарий развития событий приводится в докладе аппарата директора Национальной разведки США, с текстом которого ознакомился RT. Как рассказали эксперты RT, судя по прогнозам, Нацразведка ожидает, что Трамп будет управлять страной восемь лет.

В результате президентских выборов 2024 года в США к власти может прийти лидер, который будет руководить страной восемь лет — два срока. Такой сценарий изложен в докладе аппарата директора Национальной разведки США. В документе будущий президент упоминается под вымышленной фамилией Смит.

«В этом сценарии разбираются различные внешнеполитические решения, одни из которых ведут к упрочению мира и стабильности, а другие — к усилению напряжённости, — говорится в докладе. — Процесс принятия этих решений и их последствия описаны в форме мемуаров гипотетического советника президента США по национальной безопасности, анализирующего международную обстановку по состоянию на 2032 год, то есть под конец второго срока президента Смита».

Отметим, что в Америке президент не может избираться на третий срок. Таким образом, 45-й президент США Дональд Трамп, в случае его переизбрания в 2020 году, сможет править страной восемь лет, а на выборах в 2024 году будет избран другой глава государства.

Провал Трампа

В докладе утверждается, что до прихода нового президента (то есть до 2024 года) России и Китаю удастся усилить влияние в своих регионах. При этом США, наоборот, станут меньше интересоваться внешней политикой, в том числе из-за разногласий внутри политических партий Америки.

«В начале 2020-х годов участие США в мировой политике будет сдерживаться высокими бюджетными расходами и поляризацией внешнеполитических подходов ведущих партий и политиков. Многие за рубежом воспримут это как признак того, что Соединённые Штаты надолго отходят от активной внешней политики, — говорится в докладе. — Китай и Россия сочтут, что настал удобный момент, чтобы усилить свое влияние в отношении соседних государств, входящих в сферу их экономических, политических и военных интересов».

При этом аналитики разведки США прогнозируют отсутствие прямых столкновений между странами, в которых бы участвовали крупные державы — Россия, Китай или Иран.

«Когда президент Смит только придёт в Белый дом, все эксперты по национальной безопасности будут сходиться во мнении, что, несмотря на рост геополитической конкуренции в мире, государства всё больше склонны воздерживаться от военных конфликтов в силу своих экономических и политических интересов, — говорится в докладе. — Это впечатление будет подкрепляться и поведением Китая, Ирана и России, которые ранее стремились избегать прямых столкновений с другими странами, прибегая вместо этого к низшим формам конкуренции — экономическому и внешнеполитическому давлению, пропаганде, кибершпионажу и т.д.».

Конец мирному времени

По мнению авторов исследования, будущий президент США не будет придерживаться курса Трампа и задействует военные рычаги, чтобы усилить роль США в мире.

«В начале своего первого срока президент Смит придёт к выводу, что Соединённые Штаты больше не могут пассивно наблюдать за этими процессами и пора им воспрепятствовать, — утверждают аналитики. — Он займётся укреплением связей с союзниками США и начнёт всё активнее использовать военную силу для защиты тех или иных норм международного права — в частности свободы судоходства».

При этом во время правления президента Смита начнётся гонка вооружений между крупными мировыми странами.

«В то же время Китай, Иран и Россия будут стремиться подготовиться на случай вероятных войн в традиционном понимании, наращивая число современных вооружений (таких как ракетные системы большой дальности или управляемое ракетное оружие) и разворачивая их в направлении сил предполагаемых противников, присутствующих в их регионе, — пишут авторы. — Эти действия укрепят впечатление международного сообщества, что между данными странами с одной стороны и США и их союзниками с другой нарастает военно-политическое соперничество».

Война Индии и Пакистана

На время правления нового президента в 2024—2032 годах придутся серьёзные военные конфликты. Так, например, согласно прогнозу разведки, в 2028 году произойдёт ядерный конфликт между Пакистаном и Индией:

«Индийско-пакистанский кризис начнётся из-за того, что оба государства выйдут из Второго договора о водах Инда. Вскоре после этого в Нью-Дели прогремят несколько взрывов, в которых индийские власти тотчас обвинят экстремистские группировки, базирующиеся в Пакистане. В ходе разгоревшегося вслед за этим конфликтом впервые с 1945 года будет применено ядерное оружие».

При этом конфликт будет разрешён, благодаря вмешательству глав Китая и США.

«Соединённые Штаты при поддержке Китая незамедлительно приступят к урегулированию кризиса. Стороны едва удастся удержать от полномасштабного обмена ядерными ударами, — предполагают американские разведчики. — В том году (2028. – RT) Нобелевская премия мира будет присуждена сразу двоим — президенту Смиту и председателю КНР».

Трамп на два срока

Профессор МГУ, доктор политических наук Андрей Манойло рассказал RT, что в докладе Нацразведки США читается уверенность, что Трамп останется у власти на два срока.

«Авторы прогноза исходят из того, что в последнее время в США есть такая тенденция — все президенты правят по два срока. Поэтому и будущему президенту Америки аналитики Нацразведки определили восемь лет правления, — рассказал политолог. — В докладе между строк читается, что Нацразведка ожидает спокойного правления Трампа на протяжении двух сроков — никакого импичмента или повторения далласской истории.

При этом важным выводом эксперт назвал отсутствие прямого столкновения с участием крупных держав — России, Ирана или Китая.

«Аналитики говорят, что будущий президент должен будет, в отличие от предшественника, выступить против усилий Ирана, Китая и России, — отметил Манойло. — Они тем самым показывают, что, как бы Трамп ни обострял отношения с Ираном или Китаем, всё равно его стратегическая задача — наладить отношения с ними».

При этом эксперт назвал вероятным преемником представителей так называемых традиционных республиканцев выходца из клана Бушей.