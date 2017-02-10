Российские послы рассказали о секретах дипломатии. Искусство обуздать силу

В пятницу дипломатические работники в России отмечают свой профессиональный праздник. «Когда замолкают дипломаты, начинают говорить пушки», — подчеркнул в своём поздравлении коллегам глава МИД Сергей Лавров. RT решил обсудить с российскими послами в Британии, Испании и Египте внешнюю политику страны. Дипломаты поделились своими взглядами на санкции, а также рассказали о причинах антироссийской риторики Запада.

Президент России Владимир Путин в своём поздравлении с Днём дипломатического работника отметил, что отечественная дипломатия имеет богатую и славную историю. Российские дипломаты всегда оставались верны своему профессиональному долгу и всегда с честью служили Родине, добавил президент.

«Дипломатическая служба России может по праву гордиться своими достижениями. Но стоящие перед нашей страной вызовы не становятся проще, — признал Путин. — Ещё очень многое предстоит сделать для справедливого урегулирования многочисленных конфликтов — вблизи наших границ и в других частях планеты».

Президент выразил особую признательность семьям дипломатов, подчеркнув что поддержка родных и близких очень важна — особенно при работе на «передовой», вдали от Родины.

Глава российского МИД Сергей Лавров в своём поздравлении коллегам заметил, что согласно известному выражению, «когда замолкают дипломаты, начинают говорить пушки». Министр выразил сожаление, что в последние годы не раз бывало, что дипломатам даже не давали шанса начать разговор, сразу пуская в ход грубую военную силу. И делали это те, кто пытался сохранить своё доминирование в мире, навязать другим свои порядки и так называемые «ценности».

«В России последовательно выступают за уважение суверенитета и право народов самим определять свою судьбу. Только на основе равноправия можно добиться объединения усилий в борьбе против общих для всего человечества вызовов и угроз, в первую очередь, угрозы международного терроризма, — подчеркнул Лавров. — Мы никому ничего не навязываем, никого не учим жизни, не пытаемся извлечь односторонних преимуществ».

Министр пожелал сотрудникам дипломатической службы, их семьям и ветеранам МИД крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в труде на благо Отечества.

Лавров поздравил сотрудников МИД с Днём дипломатического работника

«Яркое знамя»

Российский посол в Великобритании Александр Яковенко поделился с RT взглядом на ситуацию в Соединённом Королевстве. По словам дипломата, Британия расколота: половина населения поддерживает брексит, другая половина выступает против выхода из ЕС.

«Для большинства населения Британии глобализация имела неблагоприятный исход. Достаточно выехать из Лондона, и вы увидите, что многие люди находятся в бедственном положении: у них низкие зарплаты, а государственные пособия слишком малы. Эти люди хотят изменений, — отметил Яковенко. — Оказавшись в такой ситуации, британским политикам приходится отвлекать внимание населения от проблем, и очень удобным «инструментом» для этого является Россия. Её используют как своего рода яркое знамя, с помощью которого удаётся управлять вниманием населения».

Дипломат отметил, что в британских газетах публикуют предложения, как противодействовать российским СМИ. При этом в центре этой риторики оказывается телеканал RT, «представляющий альтернативную точку зрения на происходящие события».

Говоря о санкциях, Яковенко отметил, что это официальная позиция Великобритании: «Они как молитву повторяют, что санкции должны оставаться в силе, что их нужно продлевать — и это официальный подход правительства Великобритании. <...> Мы считаем это совершенно неприемлемым. Для нас это не вопрос для дискуссий. Мы считаем, что проблема санкций — это проблема Великобритании, США и стран ЕС, и именно они должны заниматься снятием санкций, поскольку они же первыми их и ввели».

«Что же нового?»

Посол России в Испании Юрий Корчагин согласился со своим коллегой, назвав санкции незаконными, поскольку они не были официально признаны Совбезом ООН. Более того, дипломат отметил, что санкции прежде всего направлены против обычных людей — как в России, так и в Европе.

Корчагин рассказал, что ничего нового в такой враждебной риторике нет:

«Несколько лет назад один мой друг дал мне статью, и я её прочитал. Вся статья была посвящена критике России. Я сказал: но что же здесь нового? И друг мне ответил: посмотри внимательно на дату. Это оказался 1856 год, и Россия была виновата во всём».

Российский посол в Египте Сергей Кирпиченко рассказал RT о задачах современной русской дипломатии.

«Мы наблюдаем наращивание усилий российской дипломатии, нацеленных на урегулирование конфликтов в мире в целом и, в частности, в арабском регионе, — заявил Кирпиченко. — Мы принципиально выступаем против военных решений и использования силы. Мы неоднократно убеждались, что применение силы и оружия ведет только к ещё большим разрушениям и жертвам, и категорически выступаем против этого. Единственный метод — это политические и дипломатические усилия. Мы не свернём с этого пути».

Reuters

В этот день мы также вспоминаем об утратах внешнеполитического ведомства.

«В конце прошлого года был подло убит посол Андрей Геннадьевич Карлов. Недавно скоропостижно ушёл из жизни посол Александр Михайлович Кадакин. Это были настоящие патриоты, преданные своему делу. Они навсегда останутся в нашей памяти», — сказал глава МИД Сергей Лавров.

Сегодня на Моспочтамте состоялась торжественная церемония гашения марки из серии «Герои Российской Федерации», посвящённой чрезвычайному и полномочному послу в Турции Андрею Карлову, убитому в результате террористического акта в Анкаре 19 декабря 2016 года.

В церемонии приняли участие вдова Героя России Марина Карлова, генеральный директор МИД России Сергей Вязалов и глава «Почта России» Дмитрий Страшнов. Памятная марка, на которой изображён портрет Андрея Карлова и медаль «Золотая Звезда», выпущена тиражом 135 тысяч экземпляров и поступит в отделения «Почты России» по всей стране.

Почтовая марка в честь убитого в Турции российского посла выпущена в обращение

День дипломатического работника был учреждён 31 октября 2002 года указом президента России Владимира Путина, который устанавливал празднование Дня дипломатического работника 10 февраля. Дата была выбрана не случайно: именно на этот день 1549 года приходится самое раннее упоминание о Посольском приказе — прародителе МИД.