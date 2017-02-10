Российские ученые создали уникальную технологию тестирования лекарств

Специалисты Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН создали биолюминесцентные белки для тестирования лекарств нового поколения; методика уже используется немецким фармацевтическим концерном Bayer AG, сообщает Красноярский краевой фонд поддержки научной и научно-технической деятельности.

Ученые используют белки, выделенные из светящегося планктонного рачка Metridia longa. При помощи свечения можно оценить результат действия лекарства, возможность и безопасность его медицинского применения. Использование метода повышает эффективность тестирования. Технология не имеет аналогов на российском рынке.

«Научный коллектив Института биофизики Федерального исследовательского центра „Красноярский научный центр СО РАН“ (ФИЦ КНЦ СО РАН) получил биолюминесцентные белки, которые будут использоваться при тестировании лекарственных препаратов нового поколения… Разработка востребована предприятиями фармацевтической и химической промышленности, осуществляющими поиск соединений для производства лекарственных средств…

Проект был запущен в рамках сотрудничества с немецкой фармацевтической компанией Bayer AG, где методика уже внедрена в производство», — говорится в сообщении.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







