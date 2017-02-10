Сирия: войска «обтекают» Эль-Баб. Десятки Точек-У всполошили США



ИГИЛ атаковало позиции армии в населенном пункте Ум Майяль возле трассы Ханассер-Алеппо, чтобы отвлечь внимание правительственных сил от проведения операции в Эль-Бабе в провинции Алеппо. Однако, войска отбили атаку. Сообщается о том, что было уничтожено 3 боевика ИГИЛ и 1 единица бронетехники.



Ранее отряды армейского спецназа Силы тигра официально освободили город Туман, оказавшись на расстоянии менее 5 километров от оплота ИГИЛ – города Эль-Баб.

Между тем, протурецкие силы вновь не смогли зайти в Эль-Баб после того, как заняли несколько позиций в его окраинах.



Прошлой ночью ВВС Израиля вновь нанесли удар по правительственным силам на Голанских высотах, уничтожив, предположительно, склад с оружием в городе Баас.

По данным Fox News, за последние 2 дня российские военные доставили в город Тартус, где находится российская база ВМФ 50 ракет малой дальности Точка-У. Если это подтвердится, то правительственные силы, скорее всего, применят данные ракеты для уничтожения важной инфраструктуры террористов.



Генерал-лейтенант американской армии – Стивен Таунсенд – заявил в среду о том, что поддерживаемые США силы в течение полугода полностью займут 2 главных оплота ИГИЛ – сирийскую Ракку и иракский Мосул. Американские военные продолжат совместную операцию с силами YPG в районе Ракки. Штурм западной части Мосула, предположительно, будет начат в ближайшие дни.



Ранее в этом месяце появились доклады о том, что администрация Трампа собиралась доработать план проведения операции в Ракки и общий план борьбы с ИГИЛ, которые были разработаны во время президентства Обамы. Сейчас не ясно то, скоординированы ли заявления Таунсенда с новым планом.



На первый взгляд складывается впечатление, что генерал повторяет то же самое, что и Обама. С момента начала операции в Мосуле расчетная дата полного освобождения города официально передвигалась минимум 3 раза.

