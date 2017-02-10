Следующая остановка – будущее: в России появятся законы о беспилотном пассажирском транспорте

К 2018 году в стране должны появиться нормативные акты, регулирующие работу роботизированного пассажирского транспорта, и работающие в любую погоду автобусы без водителя

Планы по развитию таких машин заложены в проект "Специальные рынки: роботизированные пассажирские перевозки", который реализуется в рамках дорожной карты "Автонет" Национальной технологической инициативы. Кроме того, на создание беспилотного пассажирского транспорта будет выделен грант в размере 200 млн рублей. Такое решение принято на заседании межведомственной рабочей группы при президиуме Совета по модернизации экономики и инновационному развитию.