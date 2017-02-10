США: 50 ракет «Точка-У» вызвали панику за океаном

Россия поставила в Сирию 50 баллистических ракет малой дальности. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на американские официальные лица.

По информации телеканала, за последние два дня в сирийский Тартус были доставлены ракеты комплекса «Точка-У» (по классификации НАТО SS-21 «Скарабей»). Fox News особо подчеркивает, что речь идет о самой крупной поставке ракет из России в Сирию.

Кроме того, телеканал утверждает, что российские военные за последние дни выпустили две ракеты «Точка-У» и четыре ракеты «Искандер» (по классификации НАТО SS-26) в сирийской провинции Идлиб по подразделениям оппозиции.

Пресс-секретарь президента США Шон Спайсер отказался комментировать сообщение Fox News. «У нас на данный момент нет комментария», — заметил Спайсер. Пресс-секретарь президента РФ России Дмитрий Песков также воздержался от комментариев. «Это не к нам. Я не располагаю такой информацией», — сказал он, отвечая на вопрос, соответствуют ли действительности данные Fox News.

Зато ситуацию прокомментировало Минобороны РФ. Как заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, «никакой информации о якобы нанесенных в течение этой недели ударах ракетами „Точка-У“ по формированиям сирийской оппозиции в Идлибе ни российской, ни турецкой сторонами не фиксировалось». Он отметил, что совместной российско-турецкой комиссией осуществляется круглосуточный мониторинг нарушений режима прекращения боевых действий.

В то же время Конашенков напомнил, что «режим прекращения боевых действий на территории Сирии не распространяется на международные террористические группировки ИГ* и «Джабхат ан-Нусра"*». Понимать эту оговорку можно двояко: то ли удары вообще не наносились, то ли ракеты, о которых говорит Fox News, были выпущены по позициям террористов, и потому не попали в российско-турецкий мониторинг.

Впрочем, доверия Fox News в любом случае немного. 12 января телеканал сообщал, что Москва, несмотря на распоряжение президента РФ Владимира Путина по сокращению военных сил в Сирии, продолжает наращивать там военное присутствие.

По данным собеседников телеканала, Россия переправила четыре новых штурмовика Су-25 в Сирию и разместила дополнительные отряды контрактников и «бойцов из Чечни». В Минобороны РФ, в свою очередь, заявили, что сообщения «некоторых западных СМИ» о наращивании российского присутствия — «примитивная пропагандистская утка».

Как отметил тогда Игорь Конашенков, в соответствии с поручением Верховного главнокомандующего в Россию с авиабазы Хмеймим уже перебазированы первые шесть бомбардировщиков Су-24, а в Североморск возвращается корабельная группа Северного флота во главе с крейсером «Адмирал Кузнецов».

Напомним: уменьшение военного присутствия России в Сирии является следствием вступившего в силу 30 декабря 2016 года перемирия, гарантами которого являются Москва и Анкара. К режиму прекращения огня присоединились сирийские власти и несколько группировок вооруженной оппозиции.

Что стоит за сообщениями Fox News, означают ли они, что определенные круги в США пытаются торпедировать планы президента США Дональда Трампа по сотрудничеству с РФ?

— Почти половина Америки, и почти половина американского истеблишмента голосовала против Трампа, — отмечает заместитель директора Таврического информационно-аналитического центра РИСИ Сергей Ермаков. — И история вокруг Fox News доказывает, что жесткая политическая борьба внутри американской элиты не просто продолжается, но и выходит на первые полосы СМИ.

Противники Трампа продвигают идею, что он слаб как политик именно на международной арене, и потому играют на сирийской тематике. Думаю, подобные сюжеты будут появляться и дальше.

Замечу, что конкретный сюжет Fox News по Сирии сделан толково — американцы это умеют. Это не явная ложь, а полуправда, в которой вымысел трудно отделить от реальных фактов.

«СП»: — Как на самом деле выглядит история с ракетами?

— Бросается в глаза оговорка Игоря Конашенкова, что на ИГ и «Джабхат ан-Нусру» перемирие не распространяется. Это значит, до конца враг в Сирии — в лице непримиримых террористов — не сломлен, и для борьбы с ним необходимы адекватные инструменты.

— Политические круги США, стоящие за Fox News, пытаются повлиять на процесс, который идет сейчас на Ближнем Востоке, — уверен руководитель Центра евроатлантических и оборонных исследований РИСИ Григорий Тищенко. — Надо понимать: перемирие в Сирии очень хрупкое, и переговоры идут непросто. Это доказывает январский диалог в Астане единой делегации вооруженной оппозиции Сирии и представителей официального Дамаска при посредничестве стран-гарантов соглашения о перемирии — России, Турции, Ирана.

Прямого контакта без посредников в Астане так и не случилось, но стороны впервые на столь высоком уровне выслушали позиции друг друга, хотя это и было, по словам главы делегации официального Дамаска Башара Джаафари, «очень болезненно».

«СП»: — 50 ракет комплекса «Точка-У» — это много или мало? И если мы их действительно поставили, то с какими целями?

— Я вполне допускаю, что это сделано на случай крупного наступления сирийской оппозиции, которая не поддерживает мирный процесс. Напомню, что подразделения «Исламского государства» действуют даже в районе Дамаска, а «Точка-У» — высокоточное оружие, и может использоваться как по командным пунктам, так и по местам скопления боевиков.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

** Группировка «Джабхат ан-Нусра» решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года была признана террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.