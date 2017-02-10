В Абакане акушер-гинеколог ответит перед судом за смерть младенца

10.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Следком завершил расследование уголовного дела в отношении 46-летнего заведующего акушерским обсервационным отделением в республиканском клиническом родильном доме.

Врачу вменяют причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. По данным следствия, 29 октября 2014 года акушер-гениколог заступил на суточное дежурство. Днём в родильный дом привезли роженицу со схватками. Врач несколько раз осматривал пациентку, однако не скорректировал план ведения беременной и не оказал помощь при признаках гипоксии плода. Вечером женщина родила доношенного мальчика, однако гипоксия прогрессировала.  Состояние младенца стало ухудшаться, несмотря на реанимацию, мальчик скончался спустя двое суток, сообщает пресс-служба СУ СКР по Хакасии.

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