В Абакане ребёнку с синдромом Хантера высуживают лекарства

10.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Прокуратура провела проверку по обращению руководителя управления Росздравнадзора по РХ. Надзорникам сообщили, что мальчику-инвалиду не предоставили дорогостоящий препарат.

Ребёнок, страдающий редким заболеванием, имеет право на бесплатное лекарство «Элапраза». Врачи, обследовав юного пациента с синдромом Хантера, назначили еженедельно применять дорогостоящий раствор. Однако в аптеке он отсутствует. Чтобы защитить права ребёнка, прокуратура обратилась в суд, сообщает руководитель пресс-службы прокуратуры Хакасии Дарья Михайленко.

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