В Абакане уберут городскую елку

13 февраля работники Абаканского паркового хозяйства приступят к демонтажу зеленой красавицы в Черногорском парке.

На работы уйдет около недели, так как процедура состоит из нескольких этапов: демонтаж хвойного материала, иллюминации, металлического каркаса. Площадку Черногорского парка подготовят к городскому празднику «Проводы Зимы», который состоится 25 февраля. Как отметил директор Абаканского паркового хозяйства Александр Гаек, демонтаж ледовых скульптур и горок будет зависеть от погоды. Горки пока востребованы горожанами. Ежедневно проводится проверка состояния ледового покрытия для безопасности, сообщает информотдел администрации Абакана. Если сохранится морозная погода, то горки останутся и на празднование проводов зимы.

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