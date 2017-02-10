В Абакане уберут городскую елку

10.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

13 февраля работники Абаканского паркового хозяйства приступят к демонтажу зеленой красавицы в Черногорском парке.

 

 

На  работы  уйдет около недели, так как процедура состоит из нескольких этапов: демонтаж хвойного материала, иллюминации, металлического каркаса.  Площадку Черногорского парка подготовят к городскому празднику «Проводы Зимы», который состоится 25 февраля. Как отметил директор Абаканского паркового хозяйства Александр Гаек, демонтаж ледовых скульптур и горок будет зависеть от погоды.   Горки пока  востребованы горожанами. Ежедневно проводится проверка состояния ледового покрытия для безопасности, сообщает информотдел администрации Абакана.  Если сохранится морозная погода, то горки останутся и на празднование проводов зимы.

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