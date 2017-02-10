В Черногорске полицейские нашли автоугонщика по оброненному мобильнику

25-летний нетрезвый житель Черногорска угнал машину с оставленными в замке зажигания ключами со двора дома по улице Яковлева.

Он не справился с управлением, и автомобиль столкнулся с маршруткой, сообщили в пресс-службе МВД Хакасии. Испугавшись последствий, угонщик сбежал. В спешке обронил в салоне свой мобильный телефон. По мобильнику его и вычислили, когда хозяин автомобиля обратился в полицию. Расследование уголовного дела по статье УК РФ «неправомерное завладение автомобилем без цели хищения» завершено. Угонщик предстанет перед судом.

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