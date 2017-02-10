В Липецке на фабрике «Рошен» готовили смертельно ядовитые конфеты?

Это обнаружилось в ходе осмотра фабрики, подготавливаемой к закрытию. Провокацию хотели повесить на Россию, но также планировали ударить и по Порошенко. Такое объяснение возникло в ходе анализа действий по поспешному ретированию президента Украины с российского конфетного рынка.

Источник сообщает, что появились подробности ревизии помещений закрывающейся фабрики «Рошен» в Липецке, которая принадлежит президенту Украины Петру Порошенко. Спецслужбы в ходе проверки нашли в одном из помещений фабрики конфеты разных сортов, которые были в коробках помеченных не свойственной для них маркировкой. Всего было обнаружено около 1200 кг конфет.

Сотрудники фабрики утверждают, что не знали, почему они хранились вне склада и были маркированы особым образом.

После тщательной проверки самих сладких сюрпризов, стало ясно, что они могли содержать опасные и даже смертельные для человека вещества, которые в крупных дозах способны привести к летальному исходу. Это яды нескольких групп, какие – является тайной расследования. Не исключено, что они могут принадлежать к ядам с отложенным сроком действия – от 3 до 28 дней. Лабораторные исследования обнаруженных конфет продолжатся в специальных подразделениях.

Наш источник по расследованию этой провокации, предполагает, что она готовилась для самой Украины, так как маркировка и обёртка части конфет были и на украинском языке. Вероятно, они должны были проделать путь через границу и распределиться в намеченных зонах. Цель – вызвать волнение и панику среди населения.

Возможно также, их готовили к раздаче 20 февраля в день празднования переворота на Майдане в Киеве и других городах. В этом случае, ответственность за массовое отравление, по замыслу провокаторов, должна была лечь на россиян.

Но не исключена возможность и более изощрённого замысла: обвинить не только Россию в чудовищной провокации, но и самого украинского президента Петра Порошенко, которого радикалы уже давно поносят на всех уровнях власти Украины и мечтают сместить. После такого удара он вряд ли бы усидел в кресле.

Расследование на фабрике в Липецке не афишируется. Его результаты будут известны после выявления возможных путей поступления ингредиентов в Липецк, а также после окончательных выводов по тому, кто именно и когда изготовил партию подозрительных конфет.

В Липецкой области закрывается фабрика Roshen. В компании связывают остановку производства, которая запланирована на апрель 2017 года, с политическо-экономическими причинами.

В конце октября, выступая на сессии дискуссионного клуба «Валдай», президент России Владимир Путин напомнил, что фабрика Roshen в Липецкой области принадлежит президенту Украины Петру Порошенко. Он тогда отмечал, что у предприятия «есть некоторые проблемы, связанные с невозвратом НДС».

«Судебные органы ввели определенные ограничительные меры, но фабрика работает, работает ритмично, выплачивает зарплату, получает прибыль, и нет никаких ограничений, связанных с использованием этой прибыли, в том числе и с переводом ее за границу», – говорил Путин. В Roshen тогда заявили, что слова президента подтверждают его причастность к проверкам, уголовным делам и аресту имущества фабрики.

Roshen принадлежит Порошенко, но передана в трастовое управление компании Ротшильда – «Rothschild Trust».

Напомним зеркальную ситуацию почти восьмидесятилетней давности. Вот отрывок из истории уничтожения легендарным советским диверсантом Павлом Судоплатовым лидера украинских националистов ОУН Коновальца при помощи коробки шоколадных конфет.

«В ноябре 1937 г. Судоплатова принял Сталин. Судоплатов изложил свои предложения: война с Германией неминуема, готовясь к ней, можно глубоко проникнуть в немецкую разведку через ОУН. Но у вождя был другой план.

«Вы говорите: в ОУН воюют между собой «старики» и «молодежь»? Мы обезглавим украинский фашизм накануне войны и заставим этих бандитов уничтожать друг друга в борьбе за власть. Вы знаете вкусы, слабости Коновальца?» – «Да, товарищ Сталин, он очень любит шоколадные конфеты». – «Обдумайте это...» Умельцы из НКВД изготовили «ценный подарок» – взрывное устройство в виде конфетной коробки, расписанной в украинском стиле. Стоило ее перевернуть – через полчаса она взрывалась. Судоплатову предстояло достать коробку из внутреннего кармана, вручить Коновальцу и быстренько удалиться.

Операцию готовили очень тщательно. Проигрывались десятки вариантов для самых разных ситуаций. Судоплатов получил приказ застрелиться, но не попасть в руки полиции.

Судоплатов, вошедший в доверие к Коновальцу, встретился с ним в Голландии, в Роттердаме. Короткая беседа, договор о новой встрече. Прощаясь, Судоплатов положил «подарок» на стол перед Коновальцем и пошел, еле сдерживаясь, чтобы не побежать.

Зашел в первый же магазин одежды, купил шляпу и плащ, переоделся и услышал резкий хлопок. Люди бежали в сторону ресторана, а Судоплатов спешил на вокзал. Взял билет до Парижа, сел в поезд, по пути пересел в такси... Через три недели нелегально возвращается во Францию и садится на корабль, который идет на Ленинград»

Сколько подобных конфет, возможно, уже поступило на Украину или в иные территории, пока остаётся не известным. И будут ли они применены против граждан, покажет время.