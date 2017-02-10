В Петербурге разработали робота для вредного производства авиапрома

Робот-бабочка, способный заменить человека на вредном производстве для авиапрома разработан петербургскими учеными, сообщают РИА. Подобную технологию можно использовать и в других отраслях, например, в хирургии, для импортозамещения используемых сейчас роботов-ассистентов хирурга. Созданием робота занималась компания «Роботикум».

Робот-бабочка представляет собой демонстрационный стенд, на котором располагается трек в форме крыльев бабочки. По треку с помощью технического зрения, настроенного на отслеживание рыжего цвета, передвигается рыжий шарик. Отметим, система может осуществлять порядка 60 движений «крыла бабочки», корректирующих движение шарика. Технология может быть востребована для выполнения операций, требующих ювелирной точности.

По словам разработчиков, целью проекта была роботизация размерной шлифовки турбинных лопаток, одной из самых важных операций в авиапроме. Сейчас она выполняется вручную и требует квалификации, однако наносит большой вред здоровью. Разработку петербургских ученых планирует закупить и внедрить НПО «Сатурн». На подготовку технологии уйдет около двух лет, за это время специалистам предстоит понять, как система будет действовать при контакте с реальной деталью. Через три года разработчики планируют создать для НПО шесть робототехнических ячеек.

Как сообщают сотрудники НПО, для полного обеспечения российского авиапрома необходимо утроить нынешние объемы производства турбинных лопаток. С помощью внедрения технологии «Сатурн» планирует утроить объемы их обработки.

Добавим, разработка петербургских ученых востребована во многих сфера, среди них не только авиационная промышленность, но и медицина (хирургия). Также специалисты планируют разработку системы для управления беспилотным конвертопланом для геологоразведчиков и спасателей.