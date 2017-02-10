В России на март намечен очередной госпереворот, как результат вымышленного расстрела царской семьи

100-летнюю годовщину вооружённого переворота 2 марта 2017 года Россия встречает в ещё более разорённом и разрозненном состоянии, чем 2 марта 1917 года.

Подготавливаемая внешняя агрессия против России по времени совпадёт с внутренней готовящейся агрессией 5-й колонны, со всеми её адептами и производными. В этом направлении следует понимать действия президента Беларуси Александра Лукашенко, который, «по приказу синедриона», внезапно распорядился сделать на 80 дней безвизовый въезд в страну для Евросоюза.

Мало кто знает, что региональное управление МОССАДА, которое работает на развал России, находится на территории Белоруссии, а региональное управление ЦРУ, также работающее на развал России, находилось на территории Болгарии и частично перемещено на Украину.

Что значит безвизовый въезд: все поезда, такие как «Берлин-Москва» или «Варшава-Москва» и иные, следующие из Европы через пункты погранпропусков на границе Польши и Белоруссии будут битком забиты теми самыми «беженцами», которых искусственно перебрасывали из Сирии, Ирака, Афганистана, Пакистана и массы Африканских стран в Евросоюз.

За 80 дней, даже если этих «беженцев» будут снимать с поездов на границе между Белоруссией и РФ российские пограничники, практически все эти «боевики» окажутся в Москве, и вся Красная площадь будет кишеть от тех, кто приехал делать «джихад» в столице России.

Хотя часть боевиков естественно, как через перепускной клапан, соответствующие кураторы, подчиняющиеся мировому каинитскому синедриону, будут впускать в «незалежную» для усиления подразделений НАТО и вторжения в РФ со стороны Прибалтики и Украины, после введения на оной военного положения и объявления войны России!

Потому внешнее вторжение и внутренняя блокировка Кремля «сирийскими беженцами» под руководством какого-нибудь Навального-Яшина или Касьянова-Каспарова приведёт к хаосу.

Останется только вводить в РФ военное положение. Но здесь возникают некоторые нестыковки.

Во-первых, вступает в противоречие то, что министр МО Шойгу является кавалером Мальтийского Ордена, вручённым ему лично главой мальтийцев Фра Мэтью Фестингом. Возникает вопрос: какую именно клятву будет выполнять Сергей Шойгу?

Во-вторых, некоторые горячие головы утверждают, что он может передать власть в руки нового Верховного Правителя – которым может оказаться Георгий Гогенцоллерн. А может и кто-то другой по усмотрению «каинитского мирового синедриона».

Корни готовящегося государственного переворота, в очередной раз готовящегося в России, кроются в ЦРУшной операции под названием «Расстрел царской семьи». Эту операцию спецслужбы Запада придумали в 1968 году и последовательно внедряют.

Газета «Президент» в 2016 году сорвала планы заговорщиков трижды: в марте, мае и сентябре. После каждого провала западников Президент России Владимир Путин снимал соответствующих генералов. Общей заговорческой массой более двадцати.

Вот и сейчас, чтобы избежать названного сценария, Президенту России необходимо в кратчайшие сроки распустить комиссию по «Царской Семье», созданную Дмитрием Медведевым – родственником Марии и Георгия Гогенцоллерн по линии Багратионов.

После этого необходимо на весь Мир заявить, что Царская Семья осталась жива. И не просто заявить, а заставить главу ФСБ Бортникова созвать пресс-конференцию и показать документы 2-го Главного Управления КГБ СССР, сотрудники которого курировали Семью Царя в СССР.

После этого Президенту России необходимо потребовать от ООН немедленного рассмотрения вопроса о доле Николая II в Федеральной резервной системе и поставить весь мир в известность, что Россия теперь сама будет распоряжаться этой долей в лице настоящих родственников Царской Семьи. На сегодня это 88,8 процентов ФРС.

Кроме этого Президенту России необходимо отозвать подпись предыдущего президента Ельцина, оставленную им на Канцлер-Акте, по которому Россия перестала быть государством, а стала коммерческой Управляющей компанией.

Затем Президенту России необходимо подписать документ о Национализации Центрального Банка (сегодня ЦБ является надгосударственной структурой и душит Россию своими действиями).

Президенту России необходимо поддержать инициативную группу в рядах Церкви, которая добьётся созыва Поместного Собора, для отстранения всех коллаборационистов, мошенников и аферистов от управления Духовным Организмом Общества – Церковью.

Хотя Царская Семья и осталась жива, но у них по законам, действующим в Российской Империи, морганатические браки и у настоящих наследников их полномочия действуют лишь до Созыва Следующего Земско-Поместного Собора, такое решение принял Земско-Поместный Собор во Владивостоке в 1922 году.

Там же на Земско-Поместном Соборе 1922 года было определено, что другие «Романовы» (те, кто сегодня идёт войной на Россию под именем Романовы-Гогенцоллерны), кто был лишён Николаем II прав на престол – не имеют в будущем никаких на это прав.

Отсюда следует, что Гогенцоллерны, служившие во время Второй Мировой войны на стороне Третьего Рейха, не имеют никаких прав на российский Престол, так как подпадают под решение Собора 1922 года.

А все лица, раскручивавшие эту мировую афёру во главе с Гогенцоллернами, подлежат суду, как изменники Родины. Особенно подлежат суду те, кто незаконно удерживал власть в РПЦ. Это привело к тому, что: были сфальсифицированы все «пророчества»; Царь был обвинён в отречении от Престола, чего на самом деле он не делал.

В результате такого захвата власти и вследствие этой афёры русский и все коренные народы России были фактически обвинены в нарушении Клятвы, данной в 1613 году на верность Роду Романовых.

Ложным является заявление представителей духовенства о том, что Семья Царя была, якобы, убита русским народом. Также афёрой является то, что, якобы, для отпускания указанных не существующих грехов устраивались сборища, организованные верхушкой МП в Тайнинском возле памятника Царю Николаю II.

Сегодня Россия стоит у последней черты. Перед пропастью. В которую её сталкивают каиниты. Но как сказал Александр Невский: «Не в силе Бог, а в Правде!».

Сергей Желенков