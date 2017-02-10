В России создан уникальный 3D-принтер, нарушающий законы физики

Ученые Пермского политехнического университета, специализирующиеся на создании робототехники и плазменных технологиях, разработали не имеющий аналогов способ выпуска деталей большого размера. Специально для этого они создали уникальный 3D-принтер, с помощью которого можно будет печатать детали абсолютно любой величины. При этом раньше максимальный размер деталей, которые удавалось создавать подобными методами, составлял только 1,5×1,5 метра.

При конструировании 3D-принтера нового типа, пермские ученые совместили современные робототехнические комплексы и плазмотроны. При помощи новой технологии можно создавать комплектующие, которые будут использоваться в машиностроении, авиастроении, металлургии, энергетике и многих других сферах.

По словам одного из авторов проекта Сергея Неулыбина, идея создания инновационного 3D-принтера появилась у него и его коллег около года назад. Прежде им регулярно приходилось заниматься наплавочными работами различных изделий, в том числе валов и больших станков. Так и пришла мысль создавать все изделие целиком на 3D-принтере. В основе новой разработки заложена технология использования генератора плазмы, который применяется для обработки материалов. При этом новый принтер настолько необычен, что по утверждениям некоторых специалистов, нарушает законы физики.

Особенно стоит отметить, что такая технология позволит изготавливать комплектующие в несколько раз быстрее, чем традиционные методы. Еще один значительный плюс — данный способ позволяет в два раза сократить стоимость выпуска новых деталей. В частности, снизить цену производства при новой технологии поможет применение цельнометаллической присадки-проволоки, так как используемые обычно в таких случаях металлические порошки стоят в несколько раз дороже.

Как отмечает автор проекта Сергей Неулыбин, технология создания деталей с помощью 3D-принтера даст возможность выпускать комплектующие с функционально-градиентными свойствами. Это означает, что в каждом создаваемом продукте можно будет совместить сразу несколько принципиально важных качеств, например, жаропрочность, износостойкость, защиту от коррозионных повреждений — и все это благодаря использованию комбинации различных материалов.

В целом, получается, что один такой новый принтер вполне сможет заменить целый литейный или ковочный цех. Во всяком случае, проект пермских ученых может в будущем серьезно изменить структуру производства.

В настоящее время пермские ученые уже создали рабочий прототип изобретенного 3D-принтера. С его помощью налажен выпуск тестовых образцов комплектующих для нескольких российских предприятий. Компании получают такие детали, проверяют их на соответствие всем необходимым требованиям и используют по назначению.

Теперь авторы проекта ведут переговоры с ведущими российскими корпорациями и производственно-научными объединениями о выпуске разработанных ими 3D-принтеров и внедрении новой технологии. Также ученые рассчитывают, что их изобретение станет востребованным на международном рынке.